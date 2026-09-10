Vzgojila je generacije plesalcev, danes pa jo skrbi, kaj čaka mlade

Gordana Goga Stefanović Erjavec je sodobnemu plesu posvetila skoraj vse življenje. Koreografinja, plesna pedagoginja in umetniška vodja Plesnega foruma Celje letos praznuje 50-letnico prostora, skozi katerega so šle številne generacije plesalcev. Nekateri so postali profesionalci, drugi zdravniki, novinarji ali celo pilotka.

Ob jubileju pa ne skriva razočaranja nad položajem sodobnega plesa v Sloveniji. »Veliko mladih gre študirat na plesne akademije v tujino, potem pa se nimajo kam vrniti,« opozarja. Kljub množični priljubljenosti plesa je možnosti za profesionalno delo po njenih besedah še vedno zelo malo.

Po petih desetletjih poučevanja jo še vedno najbolj zanima pristnost človeka in to, kaj lahko ples v njem prebudi. Prepričana je, da umetnost mladim daje odprtost in samozavest, hkrati pa opaža, da se družba v nekaterih pogledih znova zapira. »Mislila sem, da bomo šli v tej svobodomiselnosti samo še naprej.« Celoten intervju z Gogo Stefanović Erjavec, tudi o njenih plesnih začetkih, današnjih mladih, odnosu do umetnosti in 50-letnici Plesnega foruma Celje, preberite na Onaplus.si.