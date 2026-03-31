Vzpon in padec najslabšega avtomobila na svetu

V Københavnu premiera filma Yugo gre v Ameriko, ki je nastal v srbsko-hrvaškem sodelovanju.

Trije prijatelji se z jugom odpravijo po Ameriki, po sledi zgodbe o tem malem in ekonomičnem avtomobilu, ki naj bi bil narejen za ameriške študente in družine z nižjimi prihodki, ki potrebujejo še dodaten avto. Toda jugoslovanski veliki izvozni up je v Ameriki dobil neslavni sloves najslabšega avtomobila v zgodovini. V kolektivnem spominu prebivalcev nekdanje Jugoslavije je nekaj legendarnih avtomobilov. Prvi je zagotovo zastava 750 ali fičo, s katerim se je v takratni skupni državi izpeljalo množično motorizacijo. Volkswagnov golf »dvojka« je še vedno sinonim za vozilo, ki ga ni mogoče uničiti, številne hiše pa so zgradili z materialom, ki so ga prepeljali z renaultom 4 oziroma katrco. Med legende spada tudi jugo (uradno yugo 45), jugoslovanski veliki izvozni up v Ameriki, kjer pa je ...