Vzpon neinvazivnih načinov pomlajevanja – Fotona4D®

Seveda si nihče ne želi ponoviti njihovih napak, kar je še eden izmed razlogov, zakaj gredo svetovni lepotni trendi v smeri čim bolj naravnega in svežega videza. Ena najprivlačnejših možnosti so neinvazivne laserske terapije. Vrelec mladosti, ki ga je razvilo visokotehnološko podjetje Fotona, se imenuje Fotona4D®. Neinvaziven laserski poseg pomladi obraz in mu vrne sijoč videz. Terapija izboljša tonus in elastičnost kože, zgladi gube, osveži in izboljša teksturo kože ter druge znake staranja na koži.

Zakaj izbrati neinvazivne laserske terapije

Pomlajevanje s pomočjo laserske terapije je posebej zanimivo za ljudi, ki v svoje telo ne želijo vnesti tujih snovi in bi radi ohranili naraven, a osvežen videz. Laserske terapije, kot so Fotona4D®, obnovijo kožo tako, da izkoristijo regenerativno sposobnost tkiva in spodbudijo nastajanje in obnovo kolagena. Prav tako zahtevajo le malo ali celo nič okrevanja, kar je dandanes velika prednost. Po posegu se včasih pojavi rdečica, ki pa kmalu izgine, tako da lahko pacienti normalno nadaljujejo svoj dan. Prednost laserskih posegov je tudi njihova natančnost in sposobnost odpravljanja nepravilnosti na koži, kot so žilice, pigmentni madeži, sončne pege in podobno, pri čemer ne poškodujejo okoliške kože.

FOTO: Fotona

Kako deluje Fotona4D®

Laserska terapija Fotona4D® z edinstveno kombinacijo dveh valovnih dolžin doseže štiri različne načine oziroma dimenzije pomlajevanja obraza. Obravnava poteka ne le prek kože obraza, ampak tudi prek ustne sluznice, kar obojestransko stimulira nastajanje kolagena in prinese dolgotrajne učinke.

Fotona4D® = 4 dimenzije = 4 koraki



1. SmoothLiftin™ (Er:YAG laser) Začnemo v ustni votlini, kar omogoči uspešno obravnavo obnosnih gub in spodbudi nastajanje novega kolagena. 2. FRAC3® (Nd:YAG laser) Deluje na globlje nepravilnosti in pigmente v koži ter obnavlja mladostno strukturo in videz kože. 3. PIANO® (Nd:YAG laser) Ta korak je namenjen učvrstitvi oziroma zategovanju kože. Posebej učinkovit je na spodnjem delu obraza in pri obravnavi povešene kože. 4. SupErficial™ (Er:YAG laser) Zadnji korak je namenjen izboljšanju teksture kože in nepravilnostim na koži. Gre za nežen in kontroliran piling vrhnje plasti kože, ki je takoj vidno bolj gladka in sijoča.

FOTO: Fotona

Za koga je primerna

Terapija Fotona4D® je primerna za vse, ki želijo vložiti v svojo kožo, upočasniti staranje in ohraniti mladosten videz kože. Pomlajevanje se lahko začne takrat, ko se opazijo prvi znaki staranja oziroma na začetku tridesetih, ko se upočasni naravna proizvodnja kolagena. Mlajša koža ima večjo zmožnost proizvajanja novega kolagena in z lasersko terapijo je možno nekatere znake staranja odložiti ali celo preprečiti, zato se priporoča, da se z začetkom laserskih terapij ne odlaša.

Kako poteka terapija

Lasersko pomlajevanje obraza Fotona4D® je pacientom prijazen postopek, ki je zasnovan tako, da povzroča kar najmanj neugodja. Pacienti lahko občutijo postopno višanje toplote, občasno pa tudi pikajoč in rahlo pekoč občutek, ki pa hitro izgine. V primeru intenzivnejšega pomlajevanja se lahko dan ali dva pojavi blaga rdečica. Terapija je nekirurška in neinvazivna, kar pomeni, da po njej ni potrebno okrevanje. Traja približno od 30 do 45 minut.

Že po eni terapiji je lahko koža opazno bolj napeta in sijoča, še intenzivnejši učinki pa se postopoma pokažejo v 3–4 mesecih. Za optimalne rezultate so priporočene štiri terapije.

Več informacij in za vas najbližjo kliniko, ki izvaja lasersko terapijo Fotona4D®, najdete TUKAJ.

Fotona – visokotehnološki laserji, narejeni v Sloveniji

Lasersko pomlajevanje s Fotona4D® je razvil klinični oddelek podjetja Fotona, ki je danes vodilno podjetje za medicinske laserje. Fotonini začetki segajo v leto 1964, kar je le štiri leta po izumu prvega laserja. Njihove medicinske terapevtske naprave so razvite in izdelane v Sloveniji, izvažajo pa jih v več kot 80 držav. Laserska terapija Fotona4D® je popularna po vsem svetu, promovirali pa so jo tudi Kim Kardashian, Sarah Ferguson, Neymar in mnogi drugi. Poslovna filozofija Fotone je vedno izbrati popolnost in ta filozofija je podjetje pripeljala med štiri največje svetovne ponudnike laserjev za medicinske posege.

VEČ INFORMACIJ

Naročnik oglasne vsebine je Fotona d.o.o.