Vzpon roséjev: od lahkotne izbire do resnega vina

Vina rosé so v zadnjih letih doživeli pravo renesanso. V preteklosti so pogosto veljala za preprosta, lahkotna vina brez večje kompleksnosti. Velik zasuk se je zgodil predvsem v francoski regiji Provansa, kjer so proizvajalci začeli ustvarjati suhe, elegantne roséje z izrazito svežino, mineralnostjo in subtilnimi aromami jagodičevja, citrusov in zelišč. Ti roséji so postavili nov standard in vplivali na globalni trend.

Del tega je tudi 13. festival Pink Day Zagreb, ki je potekal minulo soboto, 25. aprila. Gre za tradicionalni razstavno-promocijsko-izobraževalni vinski dogodek. Zbral je številne razstavljavce z več kot 200 etiketami rosé vin ter ekstra deviškega oljčnega olja, rožnatih ginov in koktajlov. Partnerska država letošnjega festivala je bila Slovenija, festival pa je ponudil bogat program. Najpomembnejša gostujoča predavateljica festivala Pink Day Zagreb je bila Elizabeth Gabay, Britanka, ki živi v Franciji in velja za eno največjih strokovnjakinj za rosé vina na svetu ter avtorico treh knjig o rožnatih vinih. Izvedla je dve predavanji, eno posvečeno tudi rožnatim vinom hrvaškega Kvarnerja.

Devet slovenskih ikoničnih rosejev je izbral Valentin Bufolin, iz trgovine Drinx. Med ikone so se uvrstili roseji kleti Kozinc, Bjana, Tilia Estate,Istenič, Puklavec, Verstovšek, Vinakoper in Batič.

Roséji v Zagrebu. FOTO: Samir Ceric

Ob podpori Hrvaške gospodarske zbornice je iz ZDA prispela tudi Mirena Bagur, izvršna direktorica organizacije The Global Artisan Vintners Alliance, mednarodne organizacije s 13 članicami, ustanovljene z namenom sodelovanja in izmenjave izkušenj v vinarskih praksah ter ponudbi vinskega turizma.

Veliko zanimanje uglednih gostov je vzbudila delavnica pod vodstvom znanega sommelierja Josipa Oriškovića o rožnatih penečih vinih Bregovite Hrvaške, saj je znano, da prav od tam prihajajo najboljša peneča vina. Za zaključek – nekakšna pika na i – je bila delavnica rožnatih koktajlov, ki jo je vodila mlada in mojstrica koktajlov Katarina Brezarić.

Gre za tradicionalni pomladni poskus enodnevnega pogleda skozi rožnata očala. »Pink Day Zagreb sem zasnovala leta 2013 z jasnim ciljem – uveljaviti rosé vina in pokazati, da ta dolgo podcenjena kategorija nikakor ni lahkotna ali nepomembna. Razvoj vinske scene je potrdil pravilnost te vizije,« pravi Sanja Muzaferija, ustanoviteljica in direktorica festivala Pink Day Zagreb.

Razstavljavci na festivalu so se tudi letos potrudili z ureditvijo svojih razstavnih miz, ki so jih kreativno okrasili in se tako potegovali za nagrade za najlepše razstavne mize, ki jih festival tradicionalno podeljuje. Prvo mesto je dosegla klet Knebu Winery. Po nekajletnem premoru se je Pink Day Zagreb vrnil tudi k tradiciji praznovanja po uradnem delu, t. i. after partyju. Tokrat je potekal na strešni terasi hotela Stellar Boutique Modules, ki je navdušila z razgledom na središče Zagreba in odlično atmosfero.