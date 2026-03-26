Washington obarvala cvetoča češnjeva drevesa (VIDEO)

Zanimiva in lepa zgodba prihaja iz Združenih držav Amerike in na srečo ni povezana z nobenim konfliktom po svetu. Turisti in prebivalci Washingtona se v teh dneh zgrinjajo ob znameniti Tidal Basin, umetno ustvarjen vodni bazen, ki se nahaja tik ob znanem parku National Mall.

Gre za eno najbolj prepoznavnih in slikovitih točk ameriške prestolnice, kjer sprehajalci občudujejo češnjeva drevesa, ki se približujejo vrhuncu cvetenja. Pred dobrim stoletjem je namreč Japonska podarila ZDA več kot 3000 teh dreves, ki še danes v času pomladi slikovito obkrožajo vodno kotanjo v ameriški prestolnici. Oglejte si jih v zgornjem video prispevku.