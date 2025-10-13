Woody Allen o Diane Keaton: Bila je drugačna od vseh

V eseju, ki ga je objavil The Free Pres, je 89-letni Woody Allen piše o njunem prvem srečanju leta 1969 med vajami za njegovo igro Zaigraj še enkrat, Sam (»Bila je tako očarljiva, tako lepa, tako čarobna, da sem podvomil o svoji razumnosti.«), o njuni petletni ljubezenski aferi in osmih filmih, ki sta jih posnela skupaj.

»Sčasoma sem snemal filme za občinstvo ene same osebe, Diane Keaton. Nikoli nisem prebral niti ene recenzije svojega dela in zanimalo me je le, kaj je ona povedala o njem.« Keatonova je bila dolga leta Allenova umetniška muza, z naslovno vlogo v njegovem filmu Annie Hall je prejela tudi oskarja.

Allen med drugi o Keatonovi piše, da je bila »drugačna od vseh, ki jih je ta planet kdaj koli videl«, in da sta »njen obraz in smeh osvetlila vsak prostor, v katerega je vstopila«. Navdušuje se nad njenimi talenti, poleg igranja, plesa in petja je »pisala tudi knjige in se ukvarjala s fotografijo, ustvarjala kolaže, okraševala domove in režirala filme«, in pri tem ostala »lepa deklica« z globokimi vezmi z družino na podeželju okrožja Orange.

Leta 2017 je Allen podelil Keatonovi nagrado Ameriškega filmskega inštituta z besedami: » Veliko tega, kar sem dosegel v življenju, zagotovo dolgujem njej.« Foto Mario Anzuoni Reuters

Njena smrt je bila šok za ves Hollywood pa tudi zanj. »Še pred nekaj dnevi je bil svet prostor, kjer je bila tudi Diane Keaton. Zdaj je to svet, kjer je ni več. Zato je to bolj turoben svet. Kljub temu so tu njeni filmi. In njen glasen smeh mi še vedno odmeva v glavi.«

Njuno življenjsko prijateljstvo in zavezništvo je bilo močno, igralka je bila med redkimi podporniki režiserja, ki se je kar nekaj časa otepal obtožb o zlorabah (»Woody Allen je moj prijatelj in še vedno mu verjamem.«) V eseju Allen opisuje tudi anekdote iz njunega skupnega druženja: »Skupaj sva imela nekaj odličnih let, nato pa sva oba šla naprej, zakaj sva se ločila, pa bosta morda lahko ugotovila le Bog in Freud.«

