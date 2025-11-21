Hiša za prince in princese, pa tudi bodoče kralje

Potem ko je Buckinghamska palača konec minulega meseca princu Andrewu odvzela vse kraljeve nazive in bo moral zapustiti tudi Royal Lodge, rezidenco s 30 sobami v Windsorju, se britanski mediji sprašujejo, kaj se bo zgodilo z znamenito pomanjšano hišo pokojne kraljice Elizabete II. Y Bwthyn Bach (v valižanščini majhna hiša, koča), v kateri sta se v otroštvu igrali s princeso Margareto. Nazadnje je bila v oskrbi Andrewa Mountbattna Windsorja, ki v dvorcu živi od leta 2004.

Princesina hišica je bila kot imenitno domovanje, že v 30. letih je imela električni štedilnik, hladilnik in tekočo vodo v kopalnici in kuhinji, kjer seveda niso manjkali niti pomanjšani lonci, ponve, metle in modro-zlat porcelanast servis ter knjižna omara s knjigami priljubljene pisateljice in ilustratorke Beatrix Potter. V zgornjem nadstropju sta bili kopalnica z brisačo z izvezeno črko E in spalnica, poleg postelje opremljena še z zibelko. (Priložnostno) domovanje je imelo celo svoj delujoč miniaturni telefon.