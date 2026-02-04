Na zahtevo Vatikana: obraz Giorgie Meloni izbrisan

Po tem, ko je pred nekaj dnevi po Italiji odjeknila novica, da je eden izmed angelov na obnovljene freski rimske bazilike svetega Lovrenca v Lucini nenadoma in nepričakovano med restavracijo dobil obraz italijanske skrajno desne premierke Giorgie Meloni, je restavrator danes sporni obraz s freske odstranil.

»Zakril sem jo, ker mi je Vatikan tako naročil,« je dejal restavrator freske Bruno Valentinetti. »Vseeno mi je. Ves čas trdim, da ni bila predsednica vlade, ampak kurija je tako želela in sem jo odstranil,« je za časnik la Repubblica pojasnil Valentinetti.

Župnik župnije svetega Lovrenca v Lucini Daniele Micheletti je odstranitev freske potrdil. »Vedno sem govoril, da bomo to storili, če bi bilo sporno. In potem je bila tu procesija ljudi, ki so prišli gledat, ne pa poslušat mašo ali molit ... to ni bilo mogoče,« se je, kot navaja medijski portal Sky.it, zgražal župnik.

Sporni obraz so izbrisali. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Sporna obnova freske je v Italiji namreč povzročila škandal in pred baziliko so se še danes vile vrste ljudi, ki so se prišli fotografirat s kerubinom z obrazom premierke Meloni, saj niso vedeli, da je bil vmes že odstranjen.

Bazilika svetega Lovrenca v Lucini velja za eno najstarejših krščanskih cerkva v Rimu, znana pa je tudi po marmornem doprsnem kipu zadnjega italijanskega kralja Umberta II., ki je po razglasitvi republike leta 1946 odšel v izgnanstvo. Nad kipom je freska z dvema angeloma, ki ni ravno vrhunec slikarstva, in dokler angel ni dobil obraznih potez premierke, ni bila posebej odmevna.

Restavrator Bruno Valentinetti očitke zavrača in trdi, da podobnosti ne vidi. Poudaril je, da je zgolj »obnovil to, kar je bilo tam že pred 25 leti«. La Repubblica pri tem navaja, da ima Valentinetti dolgoletne povezave z italijansko desnico ter da je v preteklosti sodeloval tudi z nekdanjim premierom Silviem Berlusconijem, za katerega je opravljal obnovitvena dela na eni od vil.