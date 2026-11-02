Aktivisti Greenpeaca z balvani morsko dno zaščitili pred vlečimi mrežami

Aktivisti okoljevarstvene organizacije Greenpeace so zaščitenem morskem območju ob vzhodnih obalah Anglije ustvarili pregrado iz balvanov, ki bo območje varovala pred uničujočim ribolovom z vlečnimi mrežami.

V soboto in nedeljo so ogromne skale, katerih vsaka je tehtala do dve tone, spustili na morsko dno, ki ga sicer redno plenijo vlečne mreže. Te ne le uničijo občutljive habitate morskega dna, temveč so krive tudi za zdesetkanje populacij pliskavk, ki zaradi njih ostajajo brez zadostne količin plena, hrup industrijskega ribištva pa jim onemogoča lov.

FOTO: Andrew Mcconnell/Greenpeace

Kljub uvedbi statusa zaščitenega morskega območja, prav z namenom zaščite pliskavk, je območje še vedno kraj najbolj intenzivnega ribištva z vlečnimi mrežami, saj kljub statusu, tam ni prepovedano.

Greenpeace je 116 kvadratnih kilometrov morskega dna z balvani zavaroval pred tovrstnim ribolovom, saj se mreže, ki se vlečejo po muljnatem dnu, zapletejo vanje.

Poleg balvanov, bodo območje v prihodnje nadzorovale tudi Greenpeaceove ladje in z njega odganjale industrijske ribiške ladje.