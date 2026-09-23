Z enakonočjem se začenja koledarska jesen, kako je pojav videti iz vesolja?

Pet minut čez drugo uro zjutraj se je v Sloveniji začela koledarska jesen. Naznanja jo današnje enakonočje ali ekvinokcij, astronomski pojav, v katerem ekvatorialna ravnina zaide čez sončevo središče, kar pomeni, da sta dan in noč približno enako dolga po vsem svetu.

To se sicer zgodi dvakrat na leto, okoli 20. marca, ko se na severni polobli začne pomlad, ter okoli 23. septembra. Meteorološka jesen se je začela že 1. septembra. Do zimskega solsticija, ki bo 21. decembra, se bodo dnevi krajšali (ta čas za približno tri minute na dan), noči pa daljšale.

Pogled iz vesolja

Letne čase je sicer najlaže razumeti, če si naš planet predstavljamo kot nagnjeno vrtavko, ob enakonočju pojasnjujejo v članku, objavljenem na spletni strani Nase. Ob junijskem solsticiju je severna polobla nagnjena proti soncu, zato prejema bolj neposredno sončno svetlobo in ima daljše dneve. Ob decembrskem solsticiju se enako zgodi na južni polobli. Zato junij na severni polobli prinaša poletje in toplo vreme, december pa na južni polobli.

Marčno in septembrsko enakonočje sta vmesni točki med tema skrajnostma letnih časov. Na ta dneva terminator – meja med osvetljeno in temno stranjo Zemlje – poteka neposredno skozi oba pola. Severna in južna polobla zato prejmeta skoraj enako količino sončne svetlobe.

Kako je to videti iz vesolja? Takšen pogled omogoča Nasina kamera Epic, nameščena na satelitu, ki kroži približno 1,6 milijona kilometrov (milijon milj) od Zemlje, zato ima skoraj neprekinjen pogled na osvetljeno poloblo.

In z Zemlje

Kako pa lahko na Zemlji doživimo fenomen? Kot že vsako leto ob enakonočju ali ob solsticiju (ko sta torej poleti dan najdaljši ali pozimi najkrajši), Astronomski observatorij Golovec pripravlja dan odprtih vrat. Ogledi bodo potekali v skupinah po približno 30 oseb. Prvi termin ob 19. uri je namenjen otrokom in bo imel skrajšan program. Preostali trije, ki bodo trajali po eno uro, pa bodo ob 19.30, 20.00 in 20.30.

Obiskovalci bodo najprej prisluhnili uvodnemu predavanju in kratkim vesoljskim novicam. Predstavili jim bodo tudi raziskovalno dejavnost na observatoriju. Sledil bo ogled teleskopa, v primeru lepega vremena se bodo na travniku za observatorijem lahko zazrli v nebo. Vstopnice so brezplačne, tudi letos so pošle v nekaj minutah.

Prvo jesensko jutro bo sveže, ponekod tudi megleno. Jutranje temperature bodo po podatkih Agencije RS za okolje od 0 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Proti večeru bo oblačnost od severozahoda naraščala, saj se bo približevala nova vremenska motnja.