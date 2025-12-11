Z nakupom teh izdelkov pomagate otrokom, ki potrebujejo pomoč pri razvoju

Del sredstev od prodaje izdelkov premium blagovne znamke Deluxe bodo namenili Sončku – Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije. Tokratna donacija Deluxe bo že trinajsta po vrsti, tudi letos pa je namenjena otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo pomoč pri zdravljenju in razvoju. Zbrana sredstva bodo v zvezi namenili za nakup ključnih pripomočkov za obnovitveno rehabilitacijo.

Znamka Deluxe, ki je na Lidlovih policah že tradicionalno na voljo ob koncu leta, ponuja širok nabor vrhunskih sirov, mesnin, morskih sadežev, sladic in prigrizkov. Teh dobrot pa ne odlikujeta le odlična kakovost in cena, temveč tudi dobrodelnost. Od vsakega nakupa izdelka blagovne znamke Deluxe gre namreč določen delež neposredno za donacijo Zvezi Sonček.

FOTO: Arhiv Zveze Sonček

Novo bazensko in stropno dvigalo za gibalno ovirane

Zveza Sonček, ki združuje več kot 4.000 članov s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, bo z donacijo izboljšala svojo infrastrukturo. Sredstva bodo namenil za nakup stropnega in bazenskega dvigala za najtežje gibalno ovirane, ki ju bodo namestili v Center Sonček Elerji.

»Velikodušna donacija nam bo omogočila izboljšanje infrastrukture. Dosedanja sobna dvigala zavzemajo veliko prostora, zato jih bomo zamenjali s stropnim osebnim dvigalom za najtežje gibalno ovirane. Z njegovo pomočjo bomo uporabnikom naših rehabilitacijskih in drugih programov na tej lokaciji zagotovili boljše in enostavnejše premeščanje iz invalidskega vozička na posteljo in uporabo sanitarij oziroma kopalnic, kar je pomembno tudi za naše sodelavce v programih, saj je pri uporabi sobnih stropnih dvigal treba posamezniku pomagati na najbolj ustrezen in tudi dostojen način,« je povedal direktor Zveze Sonček Iztok Suhadolnik in pojasnil, da bodo z drugim novim dvigalom za gibalno ovirane, namenjenim uporabi ob bazenu, »nadomestili dotrajano dvigalo v Premančanu, saj pri njih nihče ni prikrajšan za aktivnosti in veselje v vodi«.

FOTO: Arhiv Zveze Sonček

Trinajst let neprekinjene podpore otrokom in mladostnikom

Doslej je Lidl Slovenija otrokom in mladostnikom po vsej Sloveniji z donacijo Deluxe namenil več kot 220.000 evrov. V okviru donacije Deluxe so v minulih letih sodelovali s Pediatrično kliniko v Ljubljani, URI Soča, Društvom Junaki 3. nadstropja ter z ljubljanskim, mariborskim in portoroškim zavodom oziroma centrom za gluhe in naglušne otroke in mladostnike, s porodnišnicami po vsej Sloveniji in s Centrom IRIS. Lani sta donacijo Deluxe prejela CIRIUS Kamnik in Vipava za pomoč gibalno oviranim otrokom in mladostnikom ter tistim, ki imajo poleg gibalne oviranosti še druge posebne potrebe.

FOTO: Lidl Slovenija

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija