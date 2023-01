Z rdečim kioskom K67 ob bok New Yorku in Dunaju

Na ploščadi pred poslovno stavbo medijske hiše Delo smo včeraj postavili obnovljen star kiosk K67, ki ga je pred desetletji zasnoval Saša Mächtig. Avtor je aktivno sodeloval pri obnovi kioska in nadaljnjem razvoju projekta. Stari kiosk smo na Delu odkupili in investirali v njegovo prenovo. Na ploščadi bo trajno nameščen, njegovi nameni uporabe pa bodo različni.

Vodstvo medijske hiše Delo se želi z obnovljenim kioskom odpreti navzven in ustvariti »točko srečanja« za bralce Delovih edicij, za meščane in za različne poslovne partnerje. S tem želimo krepiti tudi kulturo branja in združevati ljudi okoli kioska, tudi z organiziranimi dogodki, kot so srečanja in debate z Delovimi novinarji in posebnimi gosti.

Načrtujemo tudi prodajo svojih edicij in dopolnjujočih se izdelkov. Organizirali bomo posebna srečanja z bralci in izobraževanja, na primer za razvoj digitalnih veščin Delovih bralcev za prebiranje digitalnih izdaj.

Kiosk. FOTO: Matej Družnik/Delo

S ponovno uporabo kioska se na ta način zgledujemo po mestih, kot sta New York ali Dunaj, kjer že stoj kultni Mächtigov kiosk, in se obenem na domačih tleh poklanjamo vrhunski slovenski arhitekturi in oblikovanju. Bralce ob tem pozivamo, da svoje pobude, ideje in želje, kako bi lahko še uporabili kiosk, sporočijo na elektronski naslov kiosk@delo.si.