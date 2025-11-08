Z uroki pomagala Putinu, dobila pa dve leti zapora

Magični obredi v podporo Vladimirju Putinu niso imeli učinka na sodnike, ki so 45-letno Aljono Polin, samodeklarirano »čarovnico ruskega predsednika«, o kateri v tisku najdeš tudi oznako, da naj bi bila najbolj znana ruska čarovnica, obsodili na dve leti zapora v Rusiji.

Očitno ni pomagalo niti to, o čemer so mediji pisali poleti. Ko se je že junija znašla pred sodniki, je mdr. z glavo udarjala v kovinske elemente pregrade in se onesvestila.

Mdr. so jo obtožili pozivanja k napadom na klerike ruske pravoslavne cerkve.

Kot danes navaja Ansa, je Polinova, katere pravo ime je Elena Sulikova, skupaj z drugimi »čarovnicami« organizirala rituale, s katerimi naj bi – po njenih lastnih besedah – ustvarjala uroke nad sovražniki Kremlja in krepila Putina. Njene tarče so bili, denimo, Volodimir Zelenski, in ukrajinske čarovnice. A so ji naposled ti obredi prinesli obsodbo zaradi ekstremizma in žaljenja verskih čustev.

Njeno aretacijo so izvedle ruske varnostne službe, ki so ji zasegle več predmetov: mumificirane netopirje, obredna bodala, lobanje in drugo.