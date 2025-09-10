Za dobrih deset milijonov naprodaj vila Napoleonove sestre

Veličastna vila, ki je bila nekoč v lasti Caroline Bonaparte, mlajše sestre Napoleona Bonaparteja in nekdanje kraljice Neaplja, je naprodaj. Razkošna rezidenca na gričih v provinci Lucca velja za arhitekturni biser Toskane in eno najbolj osupljivih vil na območju.

Cena zanjo menda znaša več kot deset milijonov evrov, po nekaterih ocenah morda tudi med 15 in 20 milijoni.

Posestvo iz 16. stoletja se razprostira sredi tri hektare velikega parka, ki ga dopolnjuje prav toliko hektarov oljčnih nasadov in travnikov.

Ob glavni vili, ki obsega približno 2500 kvadratnih metrov bivalne površine, so še manjše poslopje s petimi spalnicami, v celoti ohranjena oranžerija, slikovita kapela in dva bazena.

Ob vili sta dva bazena. FOTO: Lionard Luxury Real Estate

V začetku 18. stoletja je trgovec s svilo Coriolano Orsucci, član ugledne toskanske družine, posestvo preuredil v veličastno podeželsko rezidenco. Prenovo je poveril arhitektu in enemu najpomembnejših predstavnikov italijanskega baroka Filippu Juvarri.

Iz tistega obdobja so ostali dovršeni štukaturni okraski in dve monumentalni sliki slavnega slikarja Piera Dandinija, ki krasita osrednji salon, poročajo italijanski mediji.

Razkošna notranjost FOTO: Lionard Luxury Real Estate

Leta 1836 je vila postala last Caroline Bonaparte (1782–1839). Napoleonova sestra se je poročila z generalom Joachimom Muratom in mu stala ob strani ob njegovem političnem vzponu. Med letoma 1808 in 1815 je zasedala prestol kot kraljica Neaplja in Sicilije.

Leta 1805 je kupila tudi kasnejšo Elizejsko palačo v Parizu, ki je danes sedež francoskega predsednika.