Za plačilo zdravila za hujšanje se ljudje obračajo na humanitarne organizacije

Včasih je bilo treba shujšati do želene teže. Danes se zdi, da se cilj vse bolj odmika. Po zdravilih za hujšanje ne posegajo le ljudje z debelostjo, ampak tudi že vitki, ki si želijo izgubiti še kakšen kilogram. Telo je tako znova projekt, ki nikoli ni povsem dokončan.

Julija je burne odzive sprožil zapis Humanitarčka. Društvo, ki pomaga starejšim v hudi revščini, je od decembra lani prejelo 18 prošenj za pomoč pri plačilu zdravil za hujšanje. Po zavrnitvah so sledile tudi žalitve. Ena prosilka jim je poslala kar 26 elektronskih sporočil.

Za temi prošnjami so lahko različne stiske. Nekateri potrebujejo zdravljenje, ki si ga ne morejo privoščiti. Drugi bi radi postali še vitkejši, čeprav nikoli niso bili predebeli. V družbi, ki predvsem ženskam nenehno sporoča, kaj bi morale na sebi popraviti, je s svojim telesom težko biti zadovoljna. V članku na Onaplus.si preberite več o tem, kako zdravila za hujšanje spreminjajo naš odnos do telesa in zakaj tudi vitkost za mnoge ni več dovolj.