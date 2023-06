Za šestdeset let si je podaril 8848 metrov visoki Mount Everest

V nadaljevanju preberite:

Ko se sogovornik zdaj spominja preteklih dveh mesecev, je vse minilo precej hitreje, kot je načrtoval. Njegova odprava na Everest, za katero je najel eno od nepalskih agencij, se je začela 7. aprila in naj bi trajala do 7. junija, a je danes šel že prvi dan v službo. Po poklicu je metalurg, dolga leta je bil direktor podjetja SIJ Metal Ravne, v zadnjih letih pa je solastnik in direktor zasebne skupine Vertis, v katero je združenih več družb.