Za smrt Charlieja Kirka krivijo satirično serijo South Park

Neomejen dostop | že od 14,99€
Po atentatu na konservativnega vplivneža, komentatorja in Trumpovega podpornika Charlieja Kirka nekateri ameriški konservativci s prstom kažejo na satirično animirano serijo South Park, ker je v nedavni epizodi parodirala Kirka. Medtem ko je kanal kabelske televizije Comedy Central takoj umaknil epizodo, ostaja na voljo na programu Paramount+.
V drugi epizodi 27. sezone satirične uspešnice z naslovom Got a Nut, ki je bila premierno predvajana 6. avgusta, lik Erica Cartmana, oblečen je v obleko in s pričesko, podobno Kirkovi, tako kot Kirk vodi desničarski podkast, kjer debatira s tistimi, ki se ne strinjajo z njegovimi stališči. V okviru epizode so bile podeljene tudi nagrade Charlieja Kirka.
Posmeh je bil po standardih South Parka precej umirjen, piše Hollywood Reporter, saj se serija pogosto norčuje iz konservativnih osebnosti, vključno s Trumpom. Po predvajanju epizode je bil sicer resnični Charlie Kirk navdušen in je dan zatem, 7. avgusta, v objavi na družbenih omrežjih spodbudil druge, naj si jo ogledajo. »Konservativci imamo debelo kožo, lahko se iz nas norčujete.« Kirk, ki je imel v zadnjem letu in pol na tiktoku skoraj 8,5 milijona sledilcev, je na platformi celo zamenjal svojo profilno fotografijo s podobo Cartmana iz epizode.
Po sredinem umoru Kirka na univerzi Utah Valley med istovrstno debato na univerzitetnem kampusu, iz katere so se norčevali v epizodi, nekateri konservativci gibanja Maga serijo kritizirajo. Po poročanju New York Posta je eden od zaposlenih v Turning Point USA na telegramu objavil: »Komedija ima posledice. Charlie je bil tarča v pop kulturi, še preden je bil tarča v resničnem življenju.« Radijski voditelj Jesse Kelly pa je svojim poslušalcem povedal: »South Park se je zdel smešen, ker je Charlieja spremenil v risano šalo. Zdaj njegova žena načrtuje pogreb.«
Daily Beast je na družbenih omrežjih opazil še nekaj komentarjev: »Krivimo South Park. Krivimo medije. Krivimo levičarsko retoriko. South Park je zagotovo podžgal sovraštvo, potrebno za atentat na Kirka.«
Charlie Kirk je v sredo govoril na univerzi Utah Valley v Oremu v okviru svoje turneje American Comeback, ko so ga ustrelili.
Komentarji