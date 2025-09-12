Za smrt Charlieja Kirka krivijo satirično serijo South Park

Po atentatu na konservativnega vplivneža, komentatorja in Trumpovega podpornika Charlieja Kirka nekateri ameriški konservativci s prstom kažejo na satirično animirano serijo South Park, ker je v nedavni epizodi parodirala Kirka. Medtem ko je kanal kabelske televizije Comedy Central takoj umaknil epizodo, ostaja na voljo na programu Paramount+.

V drugi epizodi 27. sezone satirične uspešnice z naslovom Got a Nut, ki je bila premierno predvajana 6. avgusta, lik Erica Cartmana, oblečen je v obleko in s pričesko, podobno Kirkovi, tako kot Kirk vodi desničarski podkast, kjer debatira s tistimi, ki se ne strinjajo z njegovimi stališči. V okviru epizode so bile podeljene tudi nagrade Charlieja Kirka.

Posmeh je bil po standardih South Parka precej umirjen, piše Hollywood Reporter, saj se serija pogosto norčuje iz konservativnih osebnosti, vključno s Trumpom. Po predvajanju epizode je bil sicer resnični Charlie Kirk navdušen in je dan zatem, 7. avgusta, v objavi na družbenih omrežjih spodbudil druge, naj si jo ogledajo. »Konservativci imamo debelo kožo, lahko se iz nas norčujete.« Kirk, ki je imel v zadnjem letu in pol na tiktoku skoraj 8,5 milijona sledilcev, je na platformi celo zamenjal svojo profilno fotografijo s podobo Cartmana iz epizode.

Kirk je bil ustanovitelj konservativne mladinske organizacije Turning Point USA. Njegov sredin nastop na kampusu je bil prvi od načrtovanih 15 dogodkov American Comeback Tour po ameriških univerzah. FOTO: Cheney Orr/Reuters

Po sredinem umoru Kirka na univerzi Utah Valley med istovrstno debato na univerzitetnem kampusu, iz katere so se norčevali v epizodi, nekateri konservativci gibanja Maga serijo kritizirajo. Po poročanju New York Posta je eden od zaposlenih v Turning Point USA na telegramu objavil: »Komedija ima posledice. Charlie je bil tarča v pop kulturi, še preden je bil tarča v resničnem življenju.« Radijski voditelj Jesse Kelly pa je svojim poslušalcem povedal: »South Park se je zdel smešen, ker je Charlieja spremenil v risano šalo. Zdaj njegova žena načrtuje pogreb.«

Daily Beast je na družbenih omrežjih opazil še nekaj komentarjev: »Krivimo South Park. Krivimo medije. Krivimo levičarsko retoriko. South Park je zagotovo podžgal sovraštvo, potrebno za atentat na Kirka.«

Charlie Kirk je v sredo govoril na univerzi Utah Valley v Oremu v okviru svoje turneje American Comeback, ko so ga ustrelili.