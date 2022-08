Za to, da veter razkrije streho, je večinoma kriv človeški dejavnik

Neurnih dogodkov z nepredvidljivimi hitrostmi vetra je s klimatskimi spremembami v naših krajih vse več. Tudi v četrtkovem neurju v osrednji Sloveniji nam je dih zastal ob posnetkih razkritih streh in posledicah, ki bi jih lahko povzročile za življenja ljudi. Odgovore na vprašanje, kdaj lahko veter tako zlahka »odpihne« strehe na stanovanjskih in javnih stavbah, smo poiskali pri Tomažu Škerlepu, univ. dipl. inž. arh., iz centra za materiale in konstrukcije pri Gradbenem inštitutu ZRMK.

