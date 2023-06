Slovenija priljubljena za tuje produkcije, a v njih ni domačih igralcev

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je bila v desetletju pred epidemijo ena pogostejših lokacij na svetu za snemanje oglasov, pri nas so posneli oglase za praktično vse avtomobilske znamke. Zdaj naša dežela postaja vedno bolj priljubljena za tuje filmske produkcije, vendar pa v njih ni opaziti domačih igralcev.

Da bi v Slovenijo pritegnili tujo filmsko produkcijo, smo leta leta 2017 uvedli denarna povračila v višini 25 odstotkov stroškov, ki jih ima tuja filmska ekipa pri nas (subvencije veljajo samo za filmsko in TV produkcijo, ne za oglaševalsko). Ukrep je obrodil sadove. Prav danes denimo na spored Netflixa prihaja tretja sezona serije The Witcher – nominirana je bila za nagrado emmy v treh kategorijah –, ki je bila posneta tudi v Kranjski Gori in Predjamskem gradu. Pri nas so snemali tudi akcijski triler Our Man from Jersey s Halle Berry in Markom Wahlbergom v glavnih vlogah, prav tako v produkciji Netflixa. Žal pa brez slovenskih igralcev. »Zdaj, ko nam je uspelo k nam privabiti velike tuje produkcijske hiše, bi si želeli, da bi v njihovih produkcijah lahko videli tudi domače igralske zasedbe,« pravi Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra.

V nadaljevanju preberite izkušnje lokalnih igralcev, ki so jih imeli z veliki tujimi filmskimi produkcijami, recimo kako je bilo delati z Angelino Jolie pri filmu V deželi krvi in medu in kakšen je bil honorar.