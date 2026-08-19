Za zadržano fasado se skriva hiša, ki preseneti z zasebno oazo

Na povsem običajni mestni parceli v portugalski Bragi je nastala pritlična hiša, ki svojo največjo kakovost razkrije šele v notranjosti. Arhitekti so jo proti ulici in okoliški pozidavi zaprli ter tako zagotovili zasebnost, na drugi strani pa odprli proti soncu, terasam in bazenu. Premišljena razporeditev prostorov, naravni materiali in umirjen interier ustvarjajo občutek zavetja, v katerem se meja med notranjim in zunanjim bivanjem skoraj zabriše.

Kako so arhitekti iz neizrazite urbane parcele ustvarili dom z močno identiteto, zakaj so se odločili za pritlično zasnovo in kakšno vlogo imajo pri tem bazen, terase ter razporeditev prostorov, si oglejte v celotnem članku in fotogaleriji na Deloindom.si.