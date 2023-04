Za življenje brez simptomov alergije

Lertal, dvoslojne tablete s prirejenim sproščanjem, so inovativno prehransko dopolnilo, ki se uporablja kot naravni zaveznik in dopolnilo pri terapiji alergijskega rinitisa in konjuktivitisa oz. senenega nahoda. Klinično preizkušano pri otrocih in odraslih.

Prehransko dopolnilo Lertal pripomore k zmanjšanju znakov alergije brez neželenih učinkov antihistaminikov. Antihistaminiki so učinkoviti pri lajšanju simptomov, vendar pogosto povzročijo neželene učinke, kot sta zaspanost in slabost.

Osnovne sestavine: kvercetin, prašek, 150 mg; perila, suhi ekstrakt, 80 mg; vitamin D3, 5 µg



Lertal začnite jemati pravočasno, priporočamo vsaj sedem dni pred prvimi znaki alergije.

Poiščite v najbližji lekarni ali naročite po spletu.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Priporočena dnevna količina oziroma odmerek se ne sme prekoračiti.







Odgovoren za trženje: Bonifar, d.o.o., Koprska 108 A, Ljubljana Več informacij: lertal.si

Naročnik oglasne vsebine je Bonifar d.o.o.