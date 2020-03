Zabaven način, kako otrokom pokazati pomembnost umitih rok

Na družbenih omrežjih se vrstijo posnetki posebnega eksperimenta, s katerim otrokom lahko pokažemo, kako čiste roke vplivajo na to, da virus pobegne. V eni posodici imamo vodo s poprom, v drugi pa milo. Ko v posodico s poprom otrok da prst, ki je umazan, se ne zgodi nič. A ko prstek opere z milom in ga znova pomoči v vodo s poprom, se poper umakne. Tako otroci v praksi vidijo, kako bodo »virusi« zbežali, če bomo imeli čiste roke.V resnici ne gre za nič novega, je pa zadeva res uporabna, kar je ugotovila tudi vzgojiteljicaiz Miamia. Sama je posnetek najprej videla na tiktoku . »Brskala sem, naletela na posnetek in videla, da je zadeva res preprosta. Šlo je le za poper, vodo in milo. To seveda imam in zadevo sem takoj pokazala otrokom v vrtcu. Bili so navdušeni,« je povedala za Today.com. Posnetek, ki ga je objavila na instagramu, je postal viralen.Medtem ko je večina otrok doma in ko jim je že mogoče malo nadležno, da si morajo tolikokrat umiti roke, ta eksperiment staršem lahko pride prav. Uporaben pa je tudi za kakšne odrasle, ki jih je treba dodatno prepričati, da je umivanje rok res uspešno pri preprečevanju širjenja okužbe.