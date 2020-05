Zabavna nova moda

Tako kot vedno me je tudi včeraj dež dobil nepripravljenega in brez dežnika. Med še kar hitro hojo od gostilne Figovec proti Delovi stavbi sem do konca Bavarskega dvora štel ljudi z zaščitno masko na obrazu. Ob tem bi bilo grdo ne zahvaliti se vladi, ki je tako marljivo kupovala maske, da se lahko postopoma vračamo v stare tirnice, da so avtobusi spet na cestah in da sem na nekaj sto metrih sredi dneva lahko videl več kot sto ljudi.



Moj nenavadni hobi med enoličnimi opravili je, da štejem, kar se šteti da, in včeraj sem na omenjeni relaciji naštel 32 ljudi z zaščitno masko, le dva sta jo imela nadeto čez usta in nos, večina jo je nosila kot nekakšen preveč zategnjen slinček tik pod brado.



Trio avtobusnih šoferjev, ki je pred menoj hodil proti postajališču na Bavarcu, so krasile kirurške maske, vzorno zapete za uhlje in parkirane pod brado. Morda je tovrstno nošenje zaščitne maske na prostem celo nov element šoferske uniforme? Eden od trojice voznikov je imel posebno košato brado. Nisem zdravnik in se na te zadeve ne spoznam, imam pa dovolj bujno domišljijo, da si lahko predstavljam, kaj vse bi iz tistega grmovja lahko skočilo vozniku v zaščitno masko.



Takšno nošenje maske ima po mojem velik potencial, da postane modni hit, podobno kot nekoč narobe obrnjena kapa s ščitom. Ko smo bili mulci, smo radi obrnili kapo naokoli, sicer tako obrnjena ni služila ničemur, samo vroče nam je bilo v glavo, smo se pa sami sebi zdeli silno imenit­ni, kot kakšni liki iz ameriških filmov.



Eden od lepših vidikov nove normalnosti je, da poslanci nosijo zaščitne maske. Ušesa jim tako lepo štrlijo, s kirurško masko so videti veliko pametnejši, in kar je še najbolje, slabo se jih sliši, ko govorijo. Kako prijetna je nova normalnost, bomo ugotovili, ko in če se bomo kdaj vrnili v staro normalnost. Torej šele takrat, ko bo prepozno.