Zakaj z obiskom zdravnika tako radi odlašamo?

Nekateri se bojijo diagnoze, drugi svojih simptomov ne jemljejo dovolj resno. Tako lahko minejo tedni ali celo meseci, preden se odločimo poiskati strokovno pomoč.

Da takšno odlašanje ni redkost, kaže tudi raziskava, ki sta jo decembra 2025 v Združenem kraljestvu izvedli organizacija The Health Foundation* in raziskovalna družba Ipsos. Kar 48 odstotkov vprašanih je priznalo, da so v zadnjem letu zaradi zdravstvenih težav odlašali s stikom z osebnim zdravnikom ali se mu povsem izognili. Med njimi jih je 27 odstotkov takšnih, ki so težave poskušali rešiti sami ali pa so čakali, da bodo izzvenele.

Čeprav vsaka zdravstvena težava ne zahteva takojšnjega pregleda, je pomembno, da vztrajnih ali ponavljajočih se simptomov ne prezremo. Pri nekaterih boleznih lahko pravočasna diagnoza pomembno vpliva na nadaljnji potek zdravljenja.

Ustrezno zdravstveno zavarovanje lahko olajša dostop do specialističnih pregledov, diagnostike in zdravljenja. FOTO: Zavarovalnica Vita

Ko se odločimo za pregled, se lahko začne novo čakanje

Odločitev, da bomo poiskali zdravniško pomoč, je pomemben prvi korak, vendar pot do diagnoze s tem še ni nujno končana. Osebni zdravnik nas lahko napoti k specialistu, ta pa presodi, ali potrebujemo dodatne preiskave. Med čakanjem se lahko pojavijo nova vprašanja in skrbi, zlasti kadar težave vplivajo na naše vsakodnevno življenje, vzroka zanje pa še ne poznamo.

Diagnostične preiskave, ki zdravnikom pomagajo odkriti vzrok težav in določiti ustrezno zdravljenje, so lahko povezane z dolgimi čakalnimi dobami. Po podatkih NIJZ je 7. oktobra 2026 na prvi specialistični pregled, diagnostično preiskavo in terapevtski postopek nad najdaljšo dopustno čakalno dobo čakalo več kot 90.000 ljudi oziroma približno vsak četrti v vrsti za te storitve. Več kot 26.000 jih je čakalo na diagnostične preiskave**.

Prav zato je smiselno o dostopu do zdravstvene obravnave razmišljati že takrat, ko smo zdravi. Če imamo urejeno ustrezno zdravstveno zavarovanje, si lahko ob morebitnih težavah prihranimo del organizacijskih skrbi in hitreje pridemo do strokovne obravnave.

Do specialista brez nepotrebnega odlašanja

Eno od možnosti za hitrejši dostop do zdravstvene obravnave ponuja zdravstveno zavarovanje NLB Vita Specialist, ki zavarovancem omogoča dostop do specialističnih pregledov, diagnostičnih preiskav in določenih operativnih posegov. Zavarovalnica Vita sodeluje z več kot 290 izvajalci zdravstvenih storitev, zato lahko zavarovanci v dogovoru z asistenčnim centrom izberejo ustreznega specialista oziroma zdravstveno ustanovo.

Pomembno vlogo ima prav asistenčni center, ki zavarovancem pomaga pri organizaciji zdravstvene obravnave in usklajevanju terminov. Tako jim ni treba samostojno iskati izvajalcev in preverjati prostih terminov. Ob izpolnjenih pogojih zavarovanja lahko do specialističnega pregleda pridejo najpozneje v desetih delovnih dneh, v številnih primerih pa tudi prej.

Zavarovanje vključuje več kot 60 diagnostičnih preiskav in več kot 40 operativnih posegov. To pomeni, da se pomoč ne konča nujno pri prvem specialističnem pregledu, saj lahko zavarovanje v okviru dogovorjenih kritij krije tudi nadaljnjo diagnostiko in zdravljenje. Zavarovancem tako omogoča celovitejšo podporo pri obravnavi zdravstvenih težav, hkrati pa jim pomaga zmanjšati finančne in organizacijske skrbi, ki lahko spremljajo zdravljenje.

Ko zdravljenje prinese tudi nepričakovane stroške Zdravstvene težave lahko poleg skrbi prinesejo tudi precejšnje finančno breme, zlasti če se odločimo za samoplačniško obravnavo. Specialističnemu pregledu lahko sledijo dodatne preiskave ali operativni posegi, zato se stroški zdravljenja hitro povečajo. Po internih podatkih Zavarovalnice Vita sta med dražjimi enodnevnimi posegi artroskopija kolena, ki lahko stane okoli 2500 evrov, in laserska operacija krčnih žil, za katero lahko odštejemo do 1800 evrov. Kako je takšna obravnava videti v praksi, kaže primer 40-letnega zavarovanca Zavarovalnice Vita, ki je imel težave z razširjeno in bolečo žilo na desni nogi. Čeprav je uporabljal kompresijske nogavice, mu je noga še naprej zatekala, zato je poiskal specialistično pomoč. Po pregledu pri žilnem kirurgu je izvedel, da bo za odpravo težav potreboval operativni poseg. Stroški njegove zdravstvene obravnave so skupaj znašali 1800 evrov. Za specialistični pregled je bilo treba odšteti 100 evrov, za operacijo krčnih žil 1650 evrov, kontrolni pregled po posegu pa je stal še 50 evrov. Celotni znesek je krila Zavarovalnica Vita. Ta primer pokaže, kako hitro lahko stroški zdravljenja narastejo, kadar specialističnemu pregledu sledi operacija. Z ustreznim zdravstvenim zavarovanjem si lahko ob takšnih težavah prihranimo finančne skrbi in se lažje osredotočimo na zdravljenje in okrevanje.

Ob vsakodnevnih obveznostih hitro zmanjka časa za skrb za lastno zdravje. FOTO: Depositphotos

Poskrbite zase, še preden vas na to opozori zdravje Za svoje zdravje lahko veliko naredimo že z majhnimi vsakodnevnimi odločitvami. Včasih to pomeni, da si vzamemo čas za počitek ali gibanje, drugič pa, da ne odlašamo z obiskom zdravnika. Pomembno je tudi, da imamo takrat, ko potrebujemo strokovno pomoč, na voljo ustrezno podporo. Zavarovanje NLB Vita Specialist lahko sklenete prek spleta ali v poslovalnicah NLB. Namenjeno je odraslim med 18. in 74. letom starosti, vanj pa je mogoče vključiti tudi otroke od prvega leta starosti. Do 30. novembra 2026 lahko ob sklenitvi zavarovanja NLB Vita Specialist izkoristite ekskluzivni 20-odstotni popust s kodo ZDRAVJE20. Preverite ponudbo in sklenite zavarovanje NLB Vita Specialist.

* https://www.health.org.uk/media-office/press-releases/half-of-the-public-avoided-contacting-their-gp-about-a-health-concern-new-polling-shows

** Izpis stanja čakalnih dob in števila čakajočih na ravni VZS na dan 25.2.2026: https://nijz.si/podatki/cakalne-dobe/tedenska-porocila-o-cakalnih-dobah/

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