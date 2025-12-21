Začenja se koledarska zima, kakšno vreme pričakujemo

Z današnjim zimskim solsticijem se bo ob 16.03 po srednjeevropskem času začela koledarska zima. Po napovedih vremenoslovcev bo prevladovalo suho vreme z veliko oblačnosti, omembe vrednih padavin do konca leta pa ni pričakovati, je povedal prognostik Andrej Velkavrh.

Menjavo letnih časov bo pospremil tudi dan odprtih vrat Astronomskega observatorija. Astronomski observatorij Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani bo od 18. ure na Golovcu pripravil predavanja, oglede teleskopov ter – ob ugodnih razmerah – opazovanje nočnega neba. Program bo trajal eno uro, obiski pa bodo potekali v skupinah po 30 udeležencev z začetki ob 18., 18.30, 19. in 19.30. Udeležba je mogoča izključno z brezplačno vstopnico, ki jo je treba rezervirati na spletni strani observatorija.

Bel božič ostaja prej želja kot pravilo

Po podatkih Agencija RS za okolje se bo sredi tedna nekoliko ohladilo. Od severa bo nad srednjo in vzhodno Evropo prodrl polarni zrak, ki bo segel tudi nad Slovenijo. »Zračna masa bo občutno hladnejša, a zaradi precej oblačnega vremena ohladitev ne bo izrazita. Zelo nizkih jutranjih ali nočnih temperatur ne bo, dnevne pa se bodo gibale med nič in pet stopinjami,« je pojasnil Velkavrh.

V zadnjih 15 letih so v Sloveniji prevladovali božiči brez snega v večjem delu države. FOTO: Raquel Cunha/Reuters

Bel božič ostaja prej želja kot pravilo. V zadnjih 15 letih so v Sloveniji prevladovali božiči brez snega v večjem delu države. Nekoliko bolj zimsko je bilo lani in leta 2021, ko je sneg pobelil približno polovico države. V petek je bilo po podatkih Arsa na Kredarici izmerjenih 125 centimetrov snega, na Kaninu 77, na Krvavcu pa 29 centimetrov.

Začetek koledarskih letnih časov določa lega Sonca glede na ravnino nebesnega ekvatorja. Zimski solsticij oziroma Sončev obrat nastopi, ko Sonce doseže največji negativni odklon, kar prinese najkrajši dan in najdaljšo noč v letu. Po tem datumu se bo svetli del dneva postopoma daljšal.

Koledarska zima bo trajala do pomladanskega enakonočja, ki bo nastopilo 20. marca popoldne. Meteorološka zima pa se je, kot veleva stroka, začela že 1. decembra – december, januar in februar so namreč na severni polobli praviloma najhladnejši meseci v letu.