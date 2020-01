FOTO:Zadnja kolekcija Jean-Paula Gaultierja

AFP Vse tisto, o čemer se danes pogovarjamo – drugačnost, spolna zabrisanost, recikliranje in trajnost –, vse to je zapisano v Gaultierjevi DNK. FOTO: AFP

AFP Uradno kolekcijo haute couture pomlad/poletje so odprli s črno krsto z zašiljenima stožcema, s kakršnima se ponaša njegov najbolj ikoničen kos – korzet. FOTO: AFP

AFP V svojo zadnjo kolekcijo je vključil ideje, s katerimi je eksperimentiral, ko še ni imel nič pod palcem, ter jih poudaril s čudovitimi tehničnimi rešitvami, po katerih danes slovijo njegovi ateljeji visoke mode. FOTO: AFP



Tudi prve kolekcije reciklirane – zaradi pomanjkanja denarja

REUTERS V mornarski opravi, tako zelo značilni za Gaultierja, se je tokrat pokazala manekenka Gigi Hadid. FOTO: Reuters



AFP Med najbolj opaznimi je bila Dita von Tesse, tudi zaradi obleke, sestavljene iz več širokih satenastih pasov, ki jo je nosila. FOTO: AFP

AFP V več kot 200 videzih jih je bila le četrtina povsem novih, preostale so bile reciklirane. FOTO: AFP



Bolj umirjen in tih, a še vedno ustvarjalen

AFP Nekateri menijo, da se bo Gaultier vrgel v šovbiznis, kamor se je že spustil s predlansko kabaretno predstavo Fashion Freak Show, ki je po gostovanju v Londonu je zdaj trenutno na turneji po Rusiji. FOTO: AFP

»Bilo mi je v užitek, da sem iz tega naredil zabavo. Ni se zgodilo, kar naj bi se zgodilo. Toda saj je vseeno, to je del življenja. V življenju je treba biti kameleon,« je ob slovesu od visoke mode, oblečen v moder pajac na zadrgo, na odru pariškega Théâtre du Châtelet med drugim dejal legendarni, 67-letni francoski modni oblikovalecTudi Gaultierjeva zadnja »predstava« in kolekcija z oznako haute couture, ki je trajala približno uro in navdušila z več kot dvesto različnimi videzi, je pričakovano minila v njegovem prepoznavnem slogu. »To je bil desetkrat večji bordel kot moje prve revije, ki sem jih naredil! Vedel sem, da imam vsega preveč in da bom naposled prečistil. A na koncu sem pokazal vse skupaj!« se je šalil nad prikazanim. V vrsti slavnih gostov, ki so ga počastili v občinstvu, pa so med drugim sedeli njegovi modni kolegi: nekdanji pripravnikin njegov tesni asistent iz 80. letinter celo njegov modni guru, 97-letni, pri katerem je Gaultier pri 18 letih začel.Revijo, na kateri je nastopil britanski pevec, so odprli pogrebci v črnem, iz črne krste s koničastima stožcema z ikoničnega korzeta – ena od Gaultierjevih znanih šal je menda, da se bo v takšni krsti tudi sam poslovil od tega sveta – je stopila manekenkav beli punčkasti obleki. Krsto je odprlaz vencem na hrbtu s pomenljivim napisom La Mode Pour La Vie (Moda za življenje).Že lani je kritično nastopil proti »neumnim« modnim odpadkom, rekoč, da velika modna imena uničujejo planet s produciranjem »preštevilnih kolekcij z mnogo preveč kosi oblačil«, to pa poimenoval za svojo »prvo upcycling kolekcijo haute couture« in občinstvo pozval k recikliranju oblačil. »V moji prvi kolekciji in tej, zadnji, so kreacije izdelane iz džinsa, ki sem ga nosil. To je eden najlepših materialov, ki tako kot mnogi ljudje z leti postane le še lepši. Zbogom, udarno novo, pozdrav udarno staremu.«Od več kot 200 videzov jih je bila le okoli četrtina povsem novih. »Preostali so bili mešanica konfekcije, kosov, kot so, denimo, vezenine s starih torbic, ki sem jih kupil na Kitajskem …« je razkril. Kot je obljubil, je vzel v svojo zadnjo kolekcijo ideje, s katerimi je eksperimentiral, ko še ni imel nič pod palcem, ter jih poudaril s čudovitimi tehničnimi rešitvami, po katerih danes slovijo njegovi ateljeji visoke mode.Na odru je znova pokazal vse tisto, zaradi česar imajo modni svet pa tudi zvezdnice odindointako radi Gaultierja, čeprav nikoli ni imel uradne modne izobrazbe: zaradi njegovega zavračanja konformizma in želje po novem. Tudi njegove prvotne, za 80. leta zelo anarhične kolekcije so bile plod recikliranja, a to zato, ker ni imel denarja.Kot mlad oblikovalec je brskal po bolšjakih za kosi, ki bi jih lahko oživil, združil je kavbojke in vzorce in »iz tega naredil zabavne reči«, ki jih je nato vsadil tudi v visoko modo. »Vse od njegove prve modne revije so njegove kreacije nosile manekenke in manekeni vseh starosti, spolnih usmerjenosti, ras oziroma različnih etničnih pripadnosti, kar je odsevalo množico ljudi na ulicah, ki so navdihovale njegovo ustvarjanje in gradile njegov prepoznavni slog.Bil je mlad talent, ki je v začetku 90. let zamajal francoski modni establišment z drznimi kreacijami, izhajajočimi in poulične mode, punkovske in gejevske scene kot tudi religiozne ikonografije. Vse tisto, o čemer se danes pogovarjamo – drugačnost, spolna zabrisanost, recikliranje in trajnost –, vse to je zapisano v Gaultierjevi DNK,« so te dni zapisali pri Vogueu.Njegovo zadnjo kolekcijo haute couture so predstavile tako aktualne manekenke, kakršne sointerin, ki so zaznamovale Gaultierjeve modne revije v 80. in 90. letih in so danes že gospe. Med najbolj opaznimi je bila, tudi zaradi obleke, sestavljene iz več širokih satenastih pasov, ki jo je nosila. Kot je dejala, je v visoki modi veliko lepega, a da je Gaultier tisti, ki je ves čas ustvarjal prekrasne, rokodelske kreacije, in to tudi z občutkom za humor.Gaultier je za zgodovinski večer v svojem prepoznavnem zagovarjanju najrazličnejših obrazov lepote »manekenke in manekene« izbral tudi na odprti avdiciji, česar, kot je priznal na svoji facebook strani, že lep čas ni naredil. »Kar me je vselej najbolj zanimalo, so bile osebnosti z močnimi potezami; kdaj me navdihne neverjetna postava, drugič frizura, privlačnost, pristop, včasih kombinacija vsega ali pa preprosto videz. Glavno sporočilo te modne revije, tega izbora manekenov je, da ne obstaja en sam obraz lepote, ampak da jih je mnogo. Prav to drugačnost hočem predstaviti, in to vse njene oblike, ne samo eno.«Francoska manekenka in igralka, ki je prepričana, da je Jean-Paul Gaultier samo eden, se še danes spominja, kako jo je odkril pri njenih 15 letih, in opominja, da je »bil eden prvih, ki je šel na ulico, da bi poiskal ljudi«.Tudi sam je bil nekoč outsider, osamljen fant v razredu, ki ga nogomet ni zanimal, je pa risal ženske s perjem in v mrežastih nogavicah, kar ga je stalo učiteljičine jeze in pripeljalo do ponižanja pred razredom. A prav skozi risbe žensk, ki so si jih kmalu zatem želeli tudi sošolci, je postal priljubljen.Ženska, ki je zanj vselej videla pozitivno prihodnost, pa je bila babica. Njena omara mu je že v otroštvu razkrila kos spodnjega perila, nad katerim se je navduševal tudi kot modni oblikovalec. Prvi, ki je nosil njegov korzet, izdelan iz časopisa, je bil plišasti medvedek, korzet – iz oranžnega žameta in z zašiljenim modrcem – pa je na modni brvi debitiral leta 1984, iz simbola ženskega zatiranja ga je v simbol ženske, ki ima vse pod nadzorom, povzdignila pevka Madonna, ki je v njem kraljevala na turneji Blond Ambition leta 1990.(Nekdanji) enfant terrible francoske mode je o sebi pred kratkim rekel, da je postal »bolj umirjen in tih«, o tem, da mora sprejeti odločitev glede prihodnosti, pa je govoril že dalj časa. Ni skrivnost, da je (bil) nezadovoljen s katalonskim luksuznim konglomeratom Puigom, ki je kupil njegovo znamko leta 2011.Leta 2015 je opustil svojo linijo prêt-à-porter. Toda zdi se, da tako v njegovem ustvarjanju kot življenju ni ničesar usodnega. Ležerno, zleknjen na zofo, z mobilnikom na ušesu in z nasmeškom na obrazu je (v videu na svoji facebook strani) prejšnji petek ležerno najavil tudi slovo od visoke mode, ki pa je v modni svet zarezala kot strela z jasnega.Ob koncu tega navideznega povabila je miril, da se bo Gaultier Paris nadaljeval. »Imam nov koncept. O tem ti bom povedal pozneje …, o vseh najmanjših podrobnostih. Se nadaljuje. Poljubček!« Nekateri menijo, da se bo vrgel v šovbiznis, kamor se je že spustil s predlansko kabaretno predstavo Fashion Freak Show, ki prav tako pripoveduje o razlikah, lepoti, vsemu, kar je dosegel v svojem življenju. Po gostovanju v Londonu je zdaj trenutno na turneji po Rusiji.