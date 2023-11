Morda pa je »happy end« že blizu

Kot piše New York Times, ki navaja neimenovanega poznavalca ponudbe, je v njej vključeno povišanje plač, ki bi lahko bilo najvišje v zadnjih štirih desetletjih. Studii so igralcem ponudili tudi nov način določanja nadomestil za pretočne vsebine na podlagi meritev uspešnosti in zaščito pred umetno inteligenco, vključno z zahtevami glede soglasja in nadomestila. Studii so zagotovili tudi povišanje vplačil v pokojninske in zdravstvene blagajne. »Na virtualnem sestanku v soboto je sodelovala največja skupina najvišjih direktorjev zabavnega sektorja, kar kaže na nujnost, s katero se studii želijo vrniti na delo, da bi rešili jesensko televizijsko sezono in zagotovili, da bo prihodnje poletje blagajna kinematografov polna,« še piše NYT.

Obupani igralci brez dela

Zgodovinska stavka – prvič po šestdesetih letih so skupaj stavkali scenaristi in igralci in se borili za boljše plačilne pogoje ter omejitev uporabe umetne inteligence, ker da predstavlja eksistencialno grožnjo njihovemu preživetju – se je za scenariste končala konec septembra, ko so dosegli dogovor o povišanju plač, večjih ugodnostih, zaščito pred tem, da bi studii uporabljali umetno inteligenco, jamstva za nadomestila za spletno predvajanje, daljše obdobje trajanja zaposlitve in druge ugodnosti.

Sindikalni voditelji stavke igralcev pa so prejšnji teden izrazili previdni optimizem, da bi lahko kmalu dosegli dogovor, a tudi dejali, da še vedno obstajajo vrzeli med obema stranema glede različnih vprašanj. Med najpomembnejšimi zahtevami so pri njih odškodnine v dobi pretočne televizije in zaščita glede uporabe umetne inteligence. Igralci namreč zahtevajo zagotovilo, da njihove digitalne podobe ne bodo uporabljene brez njihovega dovoljenja.

Predsednica sindikata, igralka Fran Drescher, je osrednji obraz boja za pravičnejšo filmsko industrijo. FOTO: Mike Blake/Reuters

Spletna peticija, ki jo je podpisalo več kot 5000 članov, je nedavno sicer pozvala sindikat, naj zavzame trdo linijo v pogajanjih za končni dogovor, toda kot piše CNN, se nekatere najbolj znane hollywoodske zvezde želijo vrniti pred kamere. George Clooney, Tyler Perry in drugi so ponudili več milijonov, da bi pomagali končati stavko, je za CNN povedal prav tako neimenovani vir.

Studii so opozorili, da če ta teden ne bo dosežen dogovor, producenti ne bodo mogli rešiti nove sezone televizijskega programa. Tudi poletna filmska sezona 2024 je vse bolj ogrožena, saj je čedalje več filmov prestavljenih na leto 2025.

Tudi letošnja noč čarovnic je minila v znamenju stavke. Sindikat je namreč stavkajoče igralce pozval, naj se ne našemijo v superjunake in like iz serij in filmov (denimo Barbie in Kena), ki bi tako ali drugače promovirali vsebino studiev. FOTO: Justin Tallis/AFP

A tudi na tisoče igralcev je brez dela. In čeprav so sprva vsi podpirali stavko in z njo bojevito predsednico sindikata Sag-Aftra, Fran Drescher (najbolj znana televizijska varuška), so mnogi že porabili prihranke in se obupano želijo vrniti na delo. To je najdaljša prekinitev televizijskega in filmskega dela v zgodovini sindikata. Skupaj s stavko scenaristov je po oceni inštituta Milken kalifornijsko gospodarstvo stala najmanj šest milijard dolarjev. Večina filmske in televizijske produkcije tako za zdaj ostaja na čakanju. Sag-Aftra namreč predstavlja 160.000 igralcev in drugih umetnikov.