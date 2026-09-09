Zadnja pot norveškega kralja Haralda V. skozi Oslo

Danes se bodo v Oslu dokončno poslovili od kralja Haralda V., ki je Norveški vladal 35 let, umrl pa je pred dvanajstimi dnevi pri 89 letih. Krsta z njegovimi posmrtnimi ostanki bo opoldne zapustila kapelo v kraljevi palači in jo bodo v procesiji odpeljali v oselsko katedralo, kjer bo pogrebna slovesnost. Nato bo nadaljevala pot proti cerkvi v gradu oziroma trdnjavi Akershus, kjer jo bodo položili v kraljevi mavzolej, poleg sarkofagov starih staršev, kralja Haakona VII. in kraljice Maud, ter staršev, kralja Olafa in kronske princese Marte. Krsta pokojnega norveškega kralja Haralda V., ki so se ji prišli poklonit številni Norvežani, je bila 31. avgusta prenesena v kapelo kraljeve palače, kjer je ležala do pogreba. Foto Cornelius Poppe/Reuters Pokojnemu kralju, ki je od zadnjega ...