Shakira: Zagovornica delavskih pravic

Kolumbijska superzvezdnica Shakira po medijsko odmevni ločitvi od nekdanjega nogometaša Gerarda Piquéja nadaljuje mantro, da »ženske ne jočejo, ampak služijo denar«. Komaj se je posušilo perilo, ki ga je oprala pred očmi javnosti s pesmijo, v kateri je bivšega moža obtožila, da je zamenjal ferrarija za twinga in rolex za casio, je brž našla še nekaj umazanih podrobnosti.

V sodelovanju s skupino Fuerza Regida je objavila pesem El jefe (Šef). Čez noč se je prelevila v zagovornico pravic najbolj ranljive delovne sile, med katero je veliko latinskoameriških priseljencev, ki morajo prenašati žaljive pripombe neusmiljenih in pohlepnih delodajalcev. »Imam usranega šefa, ki me ne plača dobro. Jaz hodim peš, on pa se vozi z mercedesom,« poje v pesmi, ki si jo je v štiriindvajsetih urah na youtubu ogledalo enajst milijonov ljudi.

Tokrat je udarila po bivšem tastu. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Tokrat se je spravila na Gerardovega očeta. »Pravijo, da ni zla, ki traja več kot sto let, a moj bivši tast je še vedno tukaj in še ni v grobu,« prepeva Kolumbijka, medtem ko ji plesalci poskušajo pokriti usta, da se to ne bi slišalo. Poslovnež, ki upravlja sinova podjetja, naj bi bil kriv, da so brez odpravnine odpustili varuško, ki je bdela nad sinovoma Shakire in Gerarda Piquéja, Sashem in Milanom. », ta pesem je zate, ker ti niso plačali odškodnine,« pravi Shakira v videoposnetku. Menda naj bi prav bolivijska varuška prva sporočila pevki, da jo njen mož vara. Po besedah iz kroga družine Piqué ji odškodnine niso izplačali, ker je še naprej delala za Shakiro in se je po ločitvi nogometaša in pevke strinjala, da se bo z njo preselila v Miami.

Da je Shakira res najela Lili Melgar za varstvo otrok v novem kraju bivanja, je na X (prej twitterju) potrdila tudi hči Melgarjeve. »Kljub vsemu nadaljuje sodelovanje s Shakiro. Rada te imam, mama,« je Dariana Melgar zapisala na družbenem omrežju, skupaj s fotografijo, na kateri sta Sasha in Milan v družbi Shakire in varuške.

Lili Melgar se pojavi tudi v videu pesmi, v kateri se Shakira pokloni ženskam, po zaslugi katerih lahko milijoni žensk in moških nadaljujejo kariero, medtem ko nekdo drug skrbi za njihove otroke. Če že Piquéjevi niso poskrbeli za pravično odškodnino, se ji bo odkupila vsaj pevka. Govori se, da je varuška za sodelovanje v videoposnetku dobila milijon evrov.