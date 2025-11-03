Prepoved drugega zagrebškega koncerta je postala hrvaško politično vprašanje

Na Hrvaškem se nadaljuje »thompsonovo«. Po poletnem rekordu na zagrebškem hipodromu, kjer je pevca Marka Perkovića Thompsona poslušalo domnevno pol milijona ljudi, je zdaj razprodan tudi koncert, ki bo v zagrebški Areni 27. decembra. Zaradi izjemno hitre prodaje vstopnic in velikega zanimanja številnih Zagrebčanov, ki do vstopnic niso mogli priti, je Thompsonova ekipa uradno zaprosila za dodaten datum v Areni – 28. decembra. »O potrditvi drugega datuma vas bomo pravočasno obvestili prek uradne spletne strani. Hvala vsem za veliko zanimanje, podporo in potrpežljivost! Ekipa MPT,« piše v objavi na facebooku.

A to se morda ne bo zgodilo, saj je zagrebški župan Tomislav Tomašević, ki prihaja iz levo-zelene stranke Možemo! (Zmoremo!), konec oktobra na tiskovni konferenci poudaril, da bo koncert samo 27., dan pozneje pa ne. Poleg tega je tudi zagrozil, da če bo Thompson na odru kričal ustaški pozdrav Za dom spremni (kot ga je poleti na hiprodromu), ne bo novih Thompsonovih koncertov v prostorih, ki jih upravljajo mestne ustanove ali mestna podjetja v Zagrebu.

Hrvaški premier se je oglasil z besedami, da gre za slab vic. »En dan lahko poje, drugi dan ne. V soboto lahko, v nedeljo pa ne. Bodi frajer, Tomislav, in prepovej oba,« se je odzval Andrej Plenković iz vrst HDZ.

Pravila za nastopajoče in organizatorje

»Po Thompsonovem koncertu na Trgu bana Jelačića ob priložnosti dobrodošlice rokometašem, na katerem ni bilo spornega ustaškega pozdrava, smo v dobri veri dovolili koncert na hipodromu, kjer je žal na tisoče ljudi skupaj z izvajalcem vzklikalo ta protiustavni pozdrav. Tudi ustavno sodišče ga je razglasilo za nedvomno ustaškega in nedvomno protiustavnega,« je dodal Tomašević in omenil tudi, da so se na predvečer koncerta na hipodromu v središču mesta pele ustaške pesmi, na koncertu pa so bili posamezniki, ki so nosili ustaške simbole.

Zagrebški župan je Thompsonu postavil ultimat. FOTO: Denis Lovrovic/AFP

Zagrebški župan je tudi napovedal, da se bodo v prihodnjih mesecih kot mestna uprava z mestno skupščino pogajali o pravilih, ki bodo veljala za vse nastopajoče in vse organizatorje. Predpisali bodo nesprejemljivost uporabe neustavnega ustaškega pozdrava, ustaških simbolov ali kakršnega koli poziva k diskriminaciji ali rasizmu na koncertih ali drugih dogodkih, ki jih upravljajo mestne institucije v mestu Zagreb, na podoben način, kot to določajo predpisi Uefe.

Kot piše hrvaški spletni portal Index, se je mestna oblast očitno odločila, da Thompsonove aktivnosti v Zagrebu omeji. Pevec sicer odhaja na hrvaško turnejo in bo imel koncerte v Osijeku, Varaždinu, Zadru in na koncu v Zagrebu. V vseh mestih so bile vstopnice hitro razprodane in zato dodan nov koncert.

Zagrebški župan je sicer že takoj po Thompsonu na hiprodromu poleti napovedal, da v času njegovega županovanja v javnih prostorih prestolnice ne bo več koncertov z več kot 100.000 obiskovalci na javnih površinah, proučili pa bodo tudi, ali lahko ta omejitev velja tudi za zasebne površine.