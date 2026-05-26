Zakaj 75-odstotno večje tveganje ne prepriča mladih

V času, ko generacija Z manj kadi, manj pije alkohol in bolj skrbi za telesno pripravljenost kot številne prejšnje generacije, dermatologe preseneča nov trend: vse več mladih zavestno ignorira opozorila o nevarnosti sončenja in solarijev. Na TikToku in Instagramu se širijo vsebine o lovljenju popolne zagorelosti in celo opeklin, medtem ko strokovnjaki opozarjajo, da gre za nevarno romantiziranje ultravijoličnega sevanja.

Onkološki inštitut Ljubljana navaja, da je v Sloveniji leta 2022 za nemelanomskim kožnim rakom zbolelo 5496 ljudi, za kožnim melanomom pa 885 ljudi.

Ameriški dermatologi opažajo nenavaden paradoks. Mladi vlagajo veliko časa in denarja v nego kože, preventive proti staranju in popoln videz, obenem pa pogosto zanemarjajo najbolj osnovno zaščito pred soncem. Trend je posebej izrazit na družbenih omrežjih, kjer so zagorela koža, izrazite linije kopalk in poletni videz ponovno postali simbol privlačnosti in »zdravega videza«.

Po podatkih ameriške akademije za dermatologijo je le četrtina mladih med 18. in 29. letom zaskrbljena zaradi možnosti kožnega raka, čeprav gre za najpogostejšo obliko raka v ZDA. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da petina vprašanih meni, da je zagorela polt pomembnejša od preprečevanja kožnega raka.

Novi miti o soncu

Na družbenih omrežjih se širijo številni miti o sončenju. Med najbolj razširjenimi je trditev, da sončna krema povzroča raka, čeprav za to ni nobenih znanstvenih dokazov. Pojavljajo se tudi nasveti, da naj bi določene diete, izogibanje semenskim oljem ali celo »osnovna porjavitev« zaščitili pred poškodbami kože.

Število primerov kožnega raka v Evropi naj bi se do leta 2050 povečalo za skoraj 40 odstotkov, na 680.000 na leto, napoveduje Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC).

Dermatologi opozarjajo, da je realnost precej bolj preprosta: vsaka porjavitev pomeni poškodbo DNK v koži. Še posebej nevarni so solariji, ki jih Svetovna zdravstvena organizacija uvršča v isto skupino rakotvornih dejavnikov kot azbest in plutonij.

Uporaba solarija pred 35. letom starosti po nekaterih raziskavah poveča tveganje za melanom za kar 75 odstotkov.

Dermatologi svetujejo omejitev neposredne izpostavljenosti soncu, zlasti med 10. in 16. uro oziroma ko je UV-indeks 3 ali več.

Zakaj opozorila ne zaležejo?

New York Times navaja, da strokovnjaki menijo, da ne gre zgolj za neznanje. Mladi so danes pogosto zelo dobro informirani o negi kože, uporabljajo serume, zaščitne rutine in preventivne estetske postopke, vendar dolgoročnih posledic sončenja ne občutijo kot nekaj resničnega.

Psihologi opozarjajo tudi na širši družbeni kontekst. Generacija Z odrašča v obdobju negotovosti. Od podnebne krize do ekonomskih pritiskov, zato dolgoročna zdravstvena tveganja pogosto izgubijo težo. Pomembnejši postanejo trenutni videz, samozavest in viralni trenutki na družbenih omrežjih.

Dodatno težavo predstavlja dejstvo, da mladi vse bolj zaupajo vplivnežem in »wellness« ustvarjalcem vsebin, manj pa klasični medicini. Nasveti dermatologov se na TikToku težko kosajo z videi popolno zagorelih vplivnežev, ki obljubljajo »naravno zdravje« in »moč sonca«.

Obsedenost z videzom

Ironično je, da prav sončenje pospešuje staranje kože, proti kateremu se mladi sicer borijo z dragimi kozmetičnimi izdelki. Dermatologi opozarjajo, da UV-sevanje povzroča gube, pigmentne madeže, širjenje por in izgubo elastičnosti kože.

Trend »glass skin«, ki promovira popolnoma gladko in sijočo kožo, tako pogosto trči ob realnost pretiranega sončenja in solarijev.

Tudi v Sloveniji dermatologi že leta opozarjajo na nevarnosti pretiranega sončenja, predvsem pri mladih.