Zakaj bi morali v filmih bolj pozorno opazovati oblačila

Ko gledamo film ali predstavo, se običajno osredotočimo na igralce in zgodbo, redkeje pa pomislimo, kaj nam o likih povedo njihova oblačila. Kostumografinja Katarina Šavs opozarja, da lahko kostumi razkrijejo njihov družbeni položaj, življenjski slog in značaj.

»Naučiti se moramo gledati kostum. Lahko gre za povsem enostavno majico, ampak kostumograf je gotovo dobro razmislil, zakaj se je odločil prav za to oblačilo,« pravi. Želi si, da bi gledalci kostumografijo opazovali bolj zavestno, saj lahko tako like bolje spoznajo in zgodbo doživijo globlje. Sama pri delu prisega na živahne barve in vzorce, kadar ji vsebina to dopušča. Opaža pa, da se predvsem mladi danes oblačijo vse bolj podobno – v trenirke, kavbojke in bele majice – le redki pa si upajo izstopati. V intervjuju na Onaplus.si razkriva tudi, kako nastajajo kostumi ter zakaj je kostumografovo delo zahtevnejše, kot se zdi.

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