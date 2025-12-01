Zakaj bo na novoletnem lotu tudi stanovanje v Mariboru?

»Končni cilj loterijskih iger niso sanjski dobitki, ampak obseg sredstev, ki jih zberemo v javno dobro,« poudarjajo na Loteriji Slovenije.

A k preizkušanju sreče bodo tudi v letošnjem novoletnem lotu gotovo najbolj vlekli za marsikoga sanjski dobitki: stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru ter celo naložbeno zlato. Skratka, po lanski premieri se izredni krog lota vrača še z več dobitki, višjim skladom in 100.000 več potrdili kot lani.

Prodaja novoletnega lota se je začela danes in bo potekala do 1. januarja 2026 do 18. ure, a če bo zanimanje takšno kot lani, ko je bilo prvič mogoče zaigrati v izrednem novoletnem krogu, bodo potrdila pošla že veliko prej; lani je bilo vseh 350.000 razprodanih v 23 dnevih oziroma pred božičem.

Po lanski premieri se izredni novoletni krog lota vrača še z več dobitki, višjim skladom in 100.000 več potrdili kot lani. Foto Damjan Žibert

Kot pritrjujejo na Loteriji Sloveniji, je pomemben delež udeležencev loto potrdilo kupilo za božično oziroma novoletno darilo. Letos so jih v prodajo poslali še sto tisoč več, se pravi 450.000. »Za to smo se odločili na podlagi lanske izjemne priljubljenosti igre in rezultatov januarske raziskave med udeleženci iger,« je za Delo pojasnila Tina Djinovski, vodja trajnosti in odnosov z deležniki pri Loteriji Slovenije.

Prepričani so, da bodo tudi letos razprodali celotno emisijo. Udeleženci bodo v žrebu, ki bo potekal računalniško, sodelovali z vplačilom vsaj ene kombinacije novoletnega lota, cena posameznega potrdila tudi letos znaša deset evrov.

Podelili bodo tri glavne dobitke: stanovanja v Ljubljani, Kopru in tokrat še v Mariboru. Poleg njih bodo izžrebali tri mesečne rente v višini 1500 evrov za deset let ter devet novih dobitkov – po 100 gramov naložbenega zlata z denarnim dobitkom 3000 evrov. Žreb bo določil še 500 dobitkov po 250 evrov in 15.000 po 50 evrov. Skupaj je letos v skladu kar 15.515 dobitkov v skupni vrednosti več kot 2,7 milijona evrov.

Letos so se sklad odločili razširiti še za tretje stanovanje, ker je analiza rezultatov lanskega novoletnega lota potrdila, da so stanovanja zelo privlačen dobitek. FOTO: Črt Piksi/Delo

Kam se bodo lahko vselili največji srečneži in zakaj so letos poleg Ljubljane in Kopra izbrali še Maribor? »Vsa stanovanja so v novogradnjah, še nevseljena in na privlačnih lokacijah v bližini centra mest,« odgovarja sogovornica. Največje stanovanje, ki so ga uvrstili v nagradni sklad, je v Kopru. Obsega 96,2 kvadratnega metra neto tlorisne površine, a je brez pripadajočega parkirnega mesta.

Njegova tržna cena je 375.000 evrov, srečnež pa bo dobil še 80.000 evrov za povrhu. Najdražje glede na tržno ceno (430.216 evrov) je stanovanje v Ljubljani, ki se ponaša z 78,6 kvadratnega metra neto tlorisne površine, pripada mu parkirno mesto, novopečeni lastnik pa bo dobil še 90.000 evrov. Prav tako parkirno mesto in 50.000 evrov pripada tudi stanovanju v Mariboru, ki obsega 72,2 kvadratnega metra neto tlorisne površine (njegova cena znaša 216.150 evrov).

Po besedah Tine Djinovski so se letos odločili sklad razširiti še za tretje stanovanje, ker je analiza rezultatov lanskega novoletnega lota potrdila, da so stanovanja prepoznana kot zelo privlačen dobitek pa tudi izbor njihovih lokacij je bil ustrezen. Maribor so izbrali, ker je drugo največje mesto v Sloveniji po številu prebivalcev ter velja za gospodarsko, kulturno in univerzitetno središče severovzhodne Slovenije.

Lani je bil listek za stanovanje v Ljubljani s parkirnim mestom in denarnim dobitkom 80.000 evrov vplačan v Šenčurju, za stanovanje v Kopru in dodatnih 75.000 evrov pa v Bohinjski Bistrici. FOTO: Damjan Žibert

V žrebanje vsa prodana potrdila

Lani je glavni dobitek, stanovanje v Ljubljani s pripadajočim parkirnim mestom (vredno okoli 370.000 evrov) in denarnim dobitkom 80.000 evrov, prejela oseba, ki je listek vplačala v Šenčurju. Stanovanje v Kopru (za okoli 320.000 evrov) in denarnim dobitkom 75.000 evrov pa oseba, ki je potrdilo vplačala v Bohinjski Bistrici.

Tudi sicer najbolj priljubljena igra Loterije Slovenije poleg eurojackpota ostaja loto, redno ga igra 64 odstotkov polnoletnih prebivalcev Slovenije, v igrah Loterije Slovenije pa je v preteklih 12 mesecih sodelovalo 78 odstotkov polnoletnih prebivalcev Slovenije.

Največji delež zbranih sredstev Loterija Slovenije nameni za različne dobitke, ki jih prejmejo igralci; v letu 2024 so udeležencem izplačali 9,4 milijona različnih dobitkov v vrednosti 125 milijonov evrov, od prirejanja iger pa obračunali 15 milijonov evrov davka od srečk.

Slovenske občine so z davkom od izplačanih dobitkov v letu 2024 prejele 13,2 milijona evrov, s katerimi so podprle raznovrstne projekte lokalnih skupnosti. Udeleženci so s sodelovanjem v igrah Loterije Slovenije lani zbrali 23,4 milijona evrov za invalidske, humanitarne in športne organizacije.