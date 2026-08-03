Z rdečega seznama umaknili zgodovinsko središče in sprožili polemike

Na seznam svetovne dediščine so na srečanju odbora za svetovno dediščino Unesca v Busanu v Južni Koreji dodali še 25 lokacij, tako da jih je zdaj skupno 1273. Nekatere od njih so izpostavljene različnim nevarnostim, zato Unesco vodi tudi seznam ogroženih lokacij. Letos so nanj dodali šest mest, skupno jih je 58. Z rdečega seznama pa so umaknili zgodovinsko središče Dunaja, kar pomeni, da ni več v nevarnosti. To je v Avstriji znova sprožilo polemike. Salzburg, Dunaj in Gradec Na seznamu svetovne kulturne dediščine Unesca so vpisana cela zgodovinska mestna središča, pa naj gre za večja, kot so Rim, Dunaj in Praga, ali manjša, kot so Dubrovnik, Kotor, Telč ... Avstrija ima na njem tri: Salzburg, Dunaj in Gradec. Več kot 370 hektarov središča Dunaja je od leta 2001 na seznamu svetovne ...