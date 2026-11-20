Požar v kuhinji se lahko razvije v nekaj trenutkih, napačno ukrepanje pa lahko njegove posledice še poslabša. Ena najnevarnejših napak je gašenje gorečega olja z vodo. Kot v podkastu Deloindom pojasnjuje Tadej Šinkovec iz Gasilske zveze Slovenije, se voda ob stiku z močno segretim oljem hipoma upari, njen volumen pa se močno poveča. Posledica je lahko maščobna eksplozija, pri kateri se goreče olje razprši po okolici in povzroči hude opekline. Šinkovec opozarja tudi na nevarnosti gašenja električnih naprav pod napetostjo in poudarja pomen ustrezne požarne opreme v gospodinjstvu.

Kako pravilno ukrepati, če zagori olje v ponvi? S katerimi pripomočki lahko varno pogasimo začetni požar in kdaj je treba poklicati gasilce? Na Deloindom.si si oglejte pogovor s Tadejem Šinkovcem in preverite, katere napake pri gašenju so lahko usodne. V celotnem podkastu pa izveste tudi, zakaj lahko ob požaru odločajo že prve tri minute.