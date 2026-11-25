Ko gostje iz tujine pridejo na njen zeliščni vrt, si včasih želijo samo sesti, opazovati in se naužiti vonjav. Kseniji Mahorčič se zdi tak trenutek nekaj vsakdanjega. Prav zato jo zanima, koliko dragocenega doma spregledamo. »Želim si, da bi bili domačini ponosni na to, kar imamo,« pravi v pogovoru za Onaplus.

Z možem sta četrta generacija v družinski gostilni. Jedilnik snujeta s pridelovalci iz okolice, pri katerih si je treba sestavine včasih zagotoviti že dva meseca vnaprej. Ksenija oblikuje tudi keramične krožnike. V zelenega, na katerem postreže tatarski biftek, vtisne vzorce vejic, ki jih nabere v gozdu.

Zakaj se s pridelovalci nikoli ne pogaja o ceni, kako se v družinsko gostilno vključujejo njuni trije otroci in zakaj so skrajšali odpiralni čas? Preberite celoten intervju na Onaplus.si.