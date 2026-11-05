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    Zakaj je kibernetska varnost pomembna za varno oskrbo pacientov?

    Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
    FOTO: Getty images
    Galerija
    FOTO: Getty images
    Promo Delo
    5. 11. 2026 | 08:44
    5:11
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    Koliko naših vsakdanjih opravil je odvisnih od digitalnih sistemov, pogosto opazimo šele, ko katera od teh storitev ni na voljo.

    Ob kibernetskem incidentu lahko organizacija izgubi dostop do podatkov in sistemov, ki jih zaposleni potrebujejo za delo. Posledice občutijo tudi ljudje, ki se na njene storitve zanašajo. Zato je zlasti za organizacije, ki so del ključne infrastrukture, pomembno, da vnaprej določijo, katere storitve morajo zagotavljati tudi med incidentom in kako bodo to storile.

    Pri tem imajo poleg tehnične zaščite pomembno vlogo zaposleni. Kdor opazi sumljivo sporočilo ali nenavadno delovanje sistema, mora vedeti, koga obvestiti. Ekipa, ki se odzove, pa mora znati hitro oceniti, katere storitve so prizadete, kdo bo ukrepal in kako bodo sodelavci medtem nadaljevali delo.

    Ko zdravnik potrebuje izvid

    Zdravstvene ustanove hranijo podatke o diagnozah, izvidih in zdravljenju, ki sodijo med najbolj občutljive podatke o posamezniku. Za pacienta je pomembno, kdo sme do njih dostopati, pa tudi to, da jih ima zdravstveno osebje na voljo ob pravem času. Če zdravnik med obravnavo ne more odpreti izvida ali preveriti, katera zdravila pacient že prejema, lahko izgubi dragocen čas.

    Digitalizacija je omogočila diagnostiko na daljavo in spremljanje pacientov na domu. V omrežja zdravstvenih ustanov so povezane tudi številne medicinske naprave, od sistemov za medicinsko slikanje do infuzijskih črpalk. S tem se širi nabor naprav in povezav, ki jih mora ustanova zaščititi. Med grožnjami, s katerimi se srečuje evropsko zdravstvo, so izsiljevalski napadi, spletno ribarjenje in kraje podatkov.

    Če izsiljevalski napad onemogoči dostop do zdravstvene dokumentacije, morajo oddelki čim prej izvedeti, kateri sistemi so prizadeti in po kakšnem postopku lahko varno nadaljujejo obravnavo pacientov. Zato je pomembno, da zdravstvene in informacijske ekipe takšen odziv skupaj preizkusijo, še preden ga potrebujejo.

    Od prepoznavanja tveganj do konkretnih rešitev

    Pripravljenosti zdravstvenih ustanov na takšne dogodke je namenjen evropski projekt ShieldHealthAdria, ki ga koordinira Telekom Slovenije. V projektu sodelujejo Telekom Slovenije, podjetje Combis in 11 javnih zdravstvenih ustanov iz Slovenije in Hrvaške.

    Partnerji bodo najprej ocenili, katerim kibernetskim tveganjem je posamezna ustanova najbolj izpostavljena in kako je nanje pripravljena. Preverili bodo tudi skladnost z evropskimi in nacionalnimi predpisi, med drugim z direktivo NIS2 o kibernetski varnosti in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

    Na podlagi ugotovitev bodo v sodelujočih ustanovah izbrali, uvedli in preizkusili ustrezne varnostne rešitve. Med njimi so rešitve za zaščito računalnikov, omrežij in medicinskih naprav, za upravljanje dostopov uporabnikov z najširšimi pooblastili in za zgodnje zaznavanje vdorov.

    V usposabljanja bo vključenih več kot 1.000 zaposlenih v zdravstvu, od zdravstvenega osebja do sodelavcev v informatiki in administraciji. Spletna izobraževanja bodo dopolnjevale praktične vaje. Ekipe bodo ob simuliranem incidentu lahko preverile, kako hitro obvestilo doseže prave ljudi in kako dobro so med seboj usklajeni pri odzivu.

    »S projektom ShieldHealthAdria želimo zdravstvenim ustanovam zagotoviti konkretna orodja in znanje za učinkovito obvladovanje kibernetskih tveganj ter prispevati k večjemu zaupanju v digitalno zdravstvo,« je poudaril Dejan Šošter, glavni koordinator projekta v Telekomu Slovenije.

    Izkušnje sodelujočih ustanov bodo uporabne tudi drugod po Evropi. Partnerji bodo ugotovitve presoj, izkušnje z uvedbo rešitev in rezultate vaj povezali v model, s katerim bodo lahko tudi druge zdravstvene ustanove ocenile svoja tveganja in izbrale ukrepe glede na okolje, v katerem delajo.

    Projekt ShieldHealthAdria se je začel 1. junija 2026 in bo trajal 24 mesecev. Evropska unija v okviru programa Digitalna Evropa sofinancira 50 % vrednosti projekta, ki ga podpira Evropski kompetenčni center za kibernetsko varnost (ECCC).

    Za pacienta se pomen kibernetske varnosti pokaže med obravnavo. Pomembno je, da njegovi podatki ostanejo zaupni, da ima zdravnik ob odločitvi o zdravljenju na voljo pravi izvid in da lahko zdravstvena ekipa tudi ob motnji varno nadaljuje njegovo oskrbo.

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