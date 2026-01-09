Zakaj je leto 2026 v barvi oblaka, leto 2009 pa je bilo v barvi mimoze

Že mesec dni je znano, da po vseh smernicah, ki so se nakazovale lani – vsaj tako je zaznal sloviti inštitut za barve Pantone – leto 2026 žari v topli beli barvi (cloud dancer) kot kakšen puhast oblak. A vstop v novo leto je vnovična priložnost, ob kateri so mediji po svetu spomnili, v kakšni barvi lahko letos pričakujemo od modnih oblačil do kosov pohištva, pa tudi mobitele, plastelin in listke ne pozabi (post-it).

Medtem se inštitut Pantone, ki velja za avtoriteto tudi pri napovedovanju trendov in svetovanju blagovnim znamkam, že ukvarja z barvo prihodnjega leta, leta 2027. Vsaj tako je v več intervjujih zagotovila izvršna direktorica Leatrice Eiseman z diplomo iz psihologije. Že v začetku leta njena ekipa, v kateri so najrazličnejši strokovnjaki, med drugim psihologi in napovedovalci trendov, začne iskati navdih za izbor barve leta tako rekoč povsod po svetu.