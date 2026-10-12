Štiri noge, sedišče in naslon. Stol se zdi eden najpreprostejših kosov pohištva, a za oblikovalce je pogosto prav nasprotno. Arhitekt in oblikovalec Jan Barič priznava, da mora pri oblikovanju stola izdelati vsaj tri prototipe, preden je z rezultatom zadovoljen. Tudi industrijska oblikovalka Nuša Jelenec in arhitektka Tina Rugelj poudarjata, da je pot od prve skice do končnega izdelka polna izzivov. Pri tem ne gre le za videz in udobje, temveč tudi za izbiro materialov, tehnologijo izdelave, stroške in celo način transporta. Prav podrobnosti, na katere kupci redko pomislimo, lahko odločajo o uspehu izdelka.

Zakaj lahko že velikost embalaže odloča o tem, ali bo stol sploh prišel na trg? Koliko kompromisov morajo sprejeti oblikovalci in ali je v Sloveniji mogoče živeti izključno od oblikovanja pohištva? O zakulisju nastajanja pohištva so slovenski oblikovalci spregovorili v podkastu Deloindom. Njihove zanimive izkušnje in celoten pogovor vas čakajo na Deloindom.si.