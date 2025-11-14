Kako umiriti množičnost na Triglavu in ohraniti njegovo simbolno vrednost?

Triglav ni le gora, je simbol, ki je oblikoval slovensko identiteto, dr. Peter Mikša, izredni profesor na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, pa je zgodovinar, ki o tem ve največ. Več kot 15 let že raziskuje zgodovino slovenskega alpinizma in planinstva, piše knjige, sodeluje pri dokumentarnih filmih in muzejskih razstavah ter s tem osvetljuje, kako Triglav in Aljažev stolp že stoletja oblikujeta našo kolektivno zavest. Mikša je tudi vodja prestižnega raziskovalnega projekta Boj za gore: slovenska nacionalna apropriacija Alp. Takoj na začetku se je kot strokovni sodelavec pridružil državljanski pobudi Marka Viduke, da bi Slovenija dobila nov državni praznik – dan Triglava.