Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Notranja vrata so pomemben del ambienta, ki vpliva na počutje, estetiko in celo akustiko vašega bivalnega prostora, zato je pametna izbira kakovostnih in lepo oblikovanih vrat zelo pomembna.

Vhodna vrata so prvi vtis, ki ga naredi naš dom, so njegov obraz in vizitka. Pri LIP BLED so na voljo različni tipi vhodnih vrat, ki se prilagajajo arhitekturi doma in osebnemu okusu: od tradicionalnih lesenih vrat, preko modernih izvedb s steklenimi elementi pa vse do vrat v kombinaciji z aluminijem, ki združujejo estetiko z izjemno vzdržljivostjo. Hkrati pa imajo v ponudbi tudi pasivna vhodna vrata, zasnovana z izjemno toplotno izolativnostjo za energetsko varčne in pasivne hiše.

Notranja vrata pa prostoru dodajo značaj in toplino, v ponudbi LIP BLED so vrata z različnimi furnirji, intarzijami in kombinacijami domačega ter eksotičnega lesa.

Z izbiro vhodnih in notranjih vrat pokažete, ali v ospredje postavljate toplino naravnega lesa in tradicijo ali pa vam so bližje sodobna estetika, čistost linij in napredna funkcionalnost. Vrata ne govorijo le o prostoru, ampak tudi o vas. Vrata LIP BLED so lahko del vašega življenjskega sloga.

Ne spreglejte: 15-odstotni sejemski popust na notranja vrata, talne obloge in vhodna vrata

Podjetje LIP BLED, mednarodno priznani slovenski proizvajalec z večdesetletno tradicijo, je sinonim za zanesljivost, trajnost in vrhunski dizajn.

Letos ob sejmu notranje opreme in prenove doma Ambient in DOM+ ponujajo še dodaten razlog za obisk njihovih salonov.

Do 17. novembra lahko izkoristite 15-odstotni sejemski popust na notranja vrata, talne obloge in vhodna vrata. Ponudba velja izključno v njihovih prodajnih salonih in je odlična priložnost za vse, ki obnavljate ali opremljate svoj dom.

Poleg tega so v novembru nadgradili svojo posebno ponudbo kril in podbojev, saj zdaj vključuje tudi novo kolekcijo WOOD, ki v vaše domove prinaša sodobne naravne odtenke, brezčasno eleganco in kakovostne materiale. Kolekcija je na voljo za ogled in nakup v vseh prodajnih salonih podjetja LIP BLED.

Za vse, ki prisegate na slovensko kakovost, trajnostne materiale in prefinjeno estetiko, je obisk salona LIP BLED vsekakor korak v pravo smer. Poiščite več informacij o posebni ponudbi.

Skoraj neomejene možnosti, da ustvarite prostor v svojem slogu

Notranja vrata so pomemben del ambienta. FOTO: LIP BLED

Les je naraven in topel material ter v prostor prinaša občutek udobja in domačnosti ter spominja na naravo. Ena največjih prednosti lesenih vhodnih vrat je neprekosljiva estetika. Njihov tradicionalni slog lahko vašemu domu doda precej več privlačnosti kot vrata iz drugih materialov.

Les kot izjemno prilagodljiv gradbeni material omogoča izjemno široko paleto oblikovalskih možnosti. Ročna izdelava je jasno vidna, kar še povečuje njihovo privlačnost. A ta privlačnost presega zgolj videz. Lesena vrata v dom vnesejo občutek tradicije in topline ter ustvarjajo prijetno, domačno vzdušje. Ker ni dveh enakih kosov lesa, bodo vaša lesena vhodna vrata popolnoma unikatna. Lahko izbirate med svetlimi ali temnimi odtenki, pobarvanimi površinami, ozko ali široko letnico, preprostimi ali bogato oblikovanimi detajli. Možnosti so skoraj neomejene.

LIP BLED ponuja širok izbor kakovostnih talnih oblog priznanih svetovnih proizvajalcev. FOTO: LIP BLED

Ena ključnih prednosti lesenih vrat je tudi zagotavljanje varnosti, saj so lesena vrata izjemno trdna, z modernimi tehnološkimi dodelavami pa dosegajo visoke standarde protivlomne zaščite in dolgotrajne stabilnosti, pri tem pa ohranjajo svoj naravni videz in toplino.

Les je prilagodljiv in enostaven za obdelavo, zato je tudi vzdrževanje preprostejše, lesena vrata pa so dolgoročno zanesljiva in varna izbira. Ob minimalnem vzdrževanju lahko pripomorejo k boljši energetski učinkovitosti doma, ker les dobro zadržuje toploto. Če je les pridobljen iz trajnostnih virov, pa so ta vrata tudi okolju prijazna izbira.

Naročnik oglasne vsebine je LIP BLED