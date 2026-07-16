Zakaj klima ne ohladi stanovanja, čeprav deluje brez premora

Ob prihodu v pregreto stanovanje mnogi klimatsko napravo nastavijo na najnižjo temperaturo in vključijo najmočnejše pihanje. Toda prostor se zaradi tega ne bo ohladil hitreje. Klima mora poleg zraka ohladiti tudi segrete stene, tla in pohištvo, zato strokovnjaki svetujejo, da jo vključimo, še preden se stanovanje močno pregreje. Na njeno učinkovitost vplivajo tudi umazani filtri, nezasenčena okna, napačna smer pihanja ter položaj in moč naprave.

V celotnem članku na Deloindom.si preberite, katera nastavitev temperature je najprimernejša, kako pogosto je treba čistiti filtre in s katerimi ukrepi lahko stanovanje ohladite hitreje ter z manjšo porabo elektrike.

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