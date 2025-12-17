Zakaj letos za praznične nakupe izbrati Shoppster?

Praznični čas je za mnoge najlepši del leta, hkrati pa tudi obdobje, ko je vsak trenutek dragocen. Veliko obveznosti, številni nakupi in iskanje popolnih daril pogosto prinesejo stres ter občutek, da dnevu preprosto zmanjkuje ur. Prav zato kupci v tem obdobju iščejo rešitve, ki so hitre, enostavne in zanesljive.

V Shoppsterju dobro razumejo, da je praznični december nekaj posebnega. »Naš cilj je kupcu olajšati vsak nakup - še posebej v času, ko se vse dogaja hitreje kot običajno,« pravi direktor Shoppster Slovenija, Siniša Marković. »Zato vlagamo v ponudbo, logistiko in storitve, ki kupcu prihranijo čas in prinesejo večjo fleksibilnost.«

Darila za vse generacije na enem mestu

Shoppster danes ponuja več kot 300.000 izdelkov in svoj asortiman povečuje iz dneva v dan. V ponudbi tako najdemo vse od velike bele tehnike, avdio in video izdelkov, gospodinjskih aparatov, do igrač, lepote in zdravja, dekoracije, športa, mode in izdelkov za hišne ljubljenčke, kot tudi izdelke za jeklene konjičke – kupci lahko na enem mestu opravijo celoten praznični nakup.

»Čeprav nas veliko ljudi pozna po tehniki, je naša ponudba veliko širša. Ponosni smo, da kupec v tem prazničnem času pri nas najde darila za vso družino – ne glede na to, ali išče nekaj večjega ali manjšo pozornost,« izpostavlja Marković.

Prevzem isti dan ali odposlano na izbran naslov

Ena od največjih prednosti Shoppsterja v prazničnem času je hitrost odpreme. Številne izdelke imajo na lastni zalogi, zato jih lahko pripravijo za brezplačen osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu na Brnčičevi ulici 49a v Ljubljani ali pa vam izbran izdelek dostavijo že naslednji delovni dan. To pomeni, da kupci prejmejo darila pravočasno – tudi če so med tistimi, ki nakup opravijo zadnji trenutek.

»Hitra dostava ni privilegij, ampak pričakovanje kupcev. Zato poskrbimo, da gre paket na pot takoj, ko je to mogoče.« pojasnjuje Marković.

Za bolj fleksibilen prevzem izberite eno izmed 1.500 prevzemnih točk po vsej Sloveniji

Shoppster omogoča tudi neverjetno fleksibilnost prevzema, saj paket lahko prevzamete na več kot 1.500 lokacijah po vsej državi. To vključuje:

poslovalnice in paketomate Pošte Slovenije,

bencinske servise Petrol, OMV, MOL in SHELL,

ter DPD paketomate.



To pomeni, da lahko kupci dvignejo paket tam, kjer jim najbolj ustreza, pa naj bo to blizu doma, službe ali na poti. Prevzem je mogoč tudi izven delovnih ur, kar je v decembrski gneči še posebej pomembno.

»Fleksibilnost je ključna. Kupec danes želi izbiro, in to izbiro mu želimo maksimalno olajšati.« dodaja Marković.

Brezplačen prevzem na prevzemnem mestu Brnčičeva ulica 49a v Ljubljani. FOTO: Shoppster

Ker so prazniki lahko velik finančni zalogaj za marsikoga, izberite obročno plačilo

Prazniki prinesejo veliko veselja, pogosto pa tudi višje stroške. Shoppster zato ponuja več možnosti obročnega plačila, ki kupcem omogočajo bolj sproščeno načrtovanje.

Za Telemach naročnike je na voljo nakup na obroke kar preko Telemachove položnice za izbrane izdelke - enostavno in brez obresti in skritih stroškov. Te izdelke pa dostavijo še brezplačno na vaš naslov.

Kupci pa lahko izberejo tudi obročno plačilo preko Leanpay, ki v prazničnem času ponuja dodatno prednost, in sicer odlog plačila do marca naslednjega leta in ob nakupih do 300 eurov plačilo na obroke brez obresti in stroškov odobritve.

»Zavedamo se, da so decembrski izdatki lahko zahtevni, zato želimo kupcem ponuditi rešitve, ki jim olajšajo nakupovanje in razbremenijo proračun.« pravi Marković.

Nakupovanje brez stresa - tako kot mora biti

Pri Shoppsterju verjamejo, da mora biti praznični čas namenjen prijetnim trenutkom, ne pa lovljenju paketov, dolgim obiskom trgovin in stresnim odločitvam. Zato kupcem ponujajo:

široko izbiro daril na enem mestu,

na enem mestu, brezplačen osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu,

na Shoppster prevzemnem mestu, in takojšno odpremljanje za dostavno naslednji delovni dan,

več kot 1.500 prevzemnih točk po vsej Sloveniji,

pregledno, enostavno nakupno pot,

ter možnosti obročnega plačila.



»Če kupcu lahko prihranimo 10 minut, eno nepotrebno odločitev ali en stres manj - smo dosegli svoj cilj. Naša naloga je, da v prazničnem času poskrbimo, da imajo ljudje več časa za tisto, kar resnično šteje.« zaključuje Marković.

Naj bo letošnji december lažji, hitrejši in bolj prijeten

Ne glede na to, ali iščete veliko darilo ali drobno pozornost – Shoppster vam omogoča, da praznično nakupovanje opravite hitro, fleksibilno in zanesljivo. V prazničnem času, ko šteje vsak trenutek, je to pogosto najlepše darilo, ki si ga lahko sami podarite.

Praznični bazar na shoppster.si, kjer najdeš darila za božič na enem mestu. FOTO: Shoppster

Naročnik oglasne vsebine je Shoppster