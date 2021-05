Zakaj ljudje težko spremenimo prehranske navade

Številni so že slišali, da lahko zdravju koristi, se jo pa bojijo preizkusiti, ker jih je strah neznanega in drugačnega.Prehrana je eden najpomembnejših stebrov razvitih družb v svetu, saj moramo jesti, da bi preživeli. Glavna razlika, ki jo zadnjih 50 let ljudje iz zahodnega sveta doživljamo v odnosu do hrane v primerjavi s svojimi dedki in babicami, je v možnosti izbire. Še pred nekaj desetletji se nihče ni spraševal o tem, kaj bo jedel, temveč samo, ali bo imel dovolj hrane, da preživi družino. Včasih je bila torej hrana osrednje vprašanje preživetja, danes pa je vprašanje o hrani vprašanje o kakovosti življenja. Večina od nas namreč lahko kadar koli je, kar koli si zaželi, kar pa je za nekatere ljudi postalo pogubno.Naročnik oglasenga sporočila je Zvijezda