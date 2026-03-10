  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

    Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
    Hišni sejem Lip Bled prinaša ugodnejšo ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. FOTO: Lip Bled
    Galerija
    Hišni sejem Lip Bled prinaša ugodnejšo ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. FOTO: Lip Bled
    Naročnik oglasne vsebine je Lip Bled
    10. 3. 2026 | 08:19
    7:01
    A+A-

    Vrata in talne obloge sodijo med elemente doma, ki odločilno oblikujejo njegovo podobo in bivalno udobje. Močno vplivajo na videz prostora, domu dodajo občutek topline in izboljšajo funkcionalnost bivanja, zato je pri izbiri vrat in talnih oblog smiselno dobro premisliti o materialih, barvah in izvedbi.

    S spletnim konfiguratorjem lahko uporabniki notranja vrata prilagodijo svojim meram, barvam in željam. FOTO: Lip Bled
    S spletnim konfiguratorjem lahko uporabniki notranja vrata prilagodijo svojim meram, barvam in željam. FOTO: Lip Bled
    Med 11. in 15. marcem 2026 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani sejem Dom in v okviru tega sejma je Lip Bled pripravil hišni sejem s posebno ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog.

    V času hišnega sejma je Lip Bled pripravil izbor izdelkov po ugodnejših cenah. Med najbolj izpostavljenimi so notranja vrata, ki so na voljo v različnih slogih, površinskih obdelavah in barvnih odtenkih. Takšna raznolikost omogoča, da se vrata prilagodijo značaju prostora – od sodobno zasnovanih stanovanj do bolj klasično opremljenih domov.

    Pri izbiri notranjih vrat ima pomembno vlogo tudi njihova funkcionalnost. Vrata vplivajo na zvočno izolacijo med prostori, na občutek zasebnosti ter na splošno bivalno udobje. Zato se mnogi pri prenovi odločijo za modele, ki združujejo kakovost materialov, natančno izdelavo in premišljeno oblikovanje.

    Pomemben del ponudbe so tudi vhodna vrata, ki imajo poleg estetske tudi zaščitno vlogo. Kakovostna vhodna vrata morajo zagotavljati stabilnost, dobro toplotno in zvočno izolacijo ter odpornost proti vremenskim vplivom. Hkrati so prvi stik z domom, zato njihova podoba pogosto določa prvi vtis o hiši ali stanovanju.

    Ponudbo dopolnjujejo še talne obloge, ki skupaj z vrati ustvarjajo celostno podobo prostora. Talne površine vplivajo na občutek topline v prostoru, zato je pri izbiri pomembno razmisliti o materialu, barvi in strukturi, ki se bodo ujemali z drugo opremo.

    Celotno hišno sejemsko ponudbo si lahko ogledate na strani Lip Bled – Top ponudba.

    Les kot material z značajem

    Vrata in talne obloge pomembno vplivajo na videz doma, občutek topline in udobje bivanja. FOTO: Lip Bled
    Vrata in talne obloge pomembno vplivajo na videz doma, občutek topline in udobje bivanja. FOTO: Lip Bled

    Lip Bled je podjetje z dolgo tradicijo izdelave lesenih vrat. Njihovi izdelki nastajajo iz materiala, ki ima v slovenskem prostoru posebno mesto. Les namreč v notranje prostore prinaša toplino, naravno teksturo in občutek domačnosti.

    To razumevanje materiala povzema tudi slogan podjetja Pesem gozda v tvojem domu. Les je pomemben del identitete izdelkov. S skrbno obdelavo in premišljenim oblikovanjem nastajajo vrata, ki združujejo funkcionalnost in estetsko vrednost.

    Pri sodobnem oblikovanju notranjih prostorov se les pogosto kombinira z drugimi materiali, kot sta steklo ali kovina. Takšne kombinacije omogočajo različne oblikovne rešitve, ki se prilagodijo arhitekturi prostora in željam uporabnika.

    Načrtovanje vrat po meri

    Ob sejmu Dom v Ljubljani je Lip Bled pripravil posebno hišno sejemsko ponudbo izbranih izdelkov. FOTO: Lip Bled
    Ob sejmu Dom v Ljubljani je Lip Bled pripravil posebno hišno sejemsko ponudbo izbranih izdelkov. FOTO: Lip Bled

    Pri opremljanju doma je pogosto pomembno, da se posamezni elementi prilagodijo prostoru. Dimenzije, barve in slog notranje opreme se od doma do doma razlikujejo, zato standardne rešitve niso vedno dovolj.

    Lip Bled je zato predstavil spletni konfigurator notranjih vrat, ki omogoča oblikovanje vrat po meri. S pomočjo tega orodja lahko uporabnik na spletni strani izbere model vrat, površinsko obdelavo, barvo in druge podrobnosti ter si ustvari predstavo o končnem videzu izdelka.

    Takšno načrtovanje olajša odločanje, saj omogoča pregled različnih možnosti še pred končno izbiro.

    Preverite konfigurator notranjih vrat na tej povezavi.

    Prenova doma kot premišljena odločitev

    Notranja vrata so na voljo v različnih slogih, obdelavah in barvnih odtenkih za različne tipe prostorov. FOTO: Lip Bled
    Notranja vrata so na voljo v različnih slogih, obdelavah in barvnih odtenkih za različne tipe prostorov. FOTO: Lip Bled

    Vrata in talne obloge sodijo med elemente doma, ki jih običajno izbiramo za daljše obdobje. Zato se mnogi pri prenovi odločajo za materiale in izdelke, ki združujejo trajnost, kakovost izdelave in estetsko vrednost.

    Lesena vrata ostajajo priljubljena izbira zaradi teh lastnosti. V kombinaciji s primerno izbranimi talnimi oblogami lahko ustvarijo usklajen in prijeten bivalni prostor.

    Hišni sejem podjetja Lip Bled je priložnost, da izbrane modele notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog dobite po ugodnejših pogojih.

    Preverite konfigurator notranjih vrat na tej povezavi.

    Kako uskladiti vrata in talne obloge pri prenovi doma

    Pri izbiri notranjih vrat imajo pomembno vlogo tudi zvočna izolacija, zasebnost in kakovost izdelave. FOTO: Lip Bled
    Pri izbiri notranjih vrat imajo pomembno vlogo tudi zvočna izolacija, zasebnost in kakovost izdelave. FOTO: Lip Bled

    Zakaj je smiselno vrata in tla načrtovati skupaj?

    Pri prenovi doma moramo o vratih in talnih oblogah razmišljati kot o delu notranje opreme, ki s pravilno kombinacijo materialov, barv in struktur ustvari občutek domačnosti. Lip Bled poleg notranjih vrat ponuja tudi talne obloge, ki omogočajo takšno usklajeno zasnovo prostora. Tako lahko posamezne elemente prostora načrtujemo kot povezano celoto.

    Katera kombinacija je primerna za svetlejše in manjše prostore?

    Med pogostimi izbirami so lesene talne obloge oziroma parket, ki se dobro dopolnjuje z lesenimi vrati. Svetla vrata v naravnih odtenkih lesa se pogosto kombinirajo s svetlim parketom ali talnimi oblogami z nežno strukturo. Takšna kombinacija prostor optično poveča, zato je primerna predvsem za sodobno zasnovana stanovanja ali manjše prostore, kjer želimo poudariti odprtost in zračnost.

    Les kot material v dom prinaša naravno teksturo, toplino in občutek domačnosti. FOTO: Lip Bled
    Les kot material v dom prinaša naravno teksturo, toplino in občutek domačnosti. FOTO: Lip Bled

    Kdaj se splača izbrati kontrast med vrati in tlemi?

    Druga možnost je kontrast med vrati in talno površino. Temnejša vrata lahko poudarijo značaj prostora, še posebej če jih dopolnjuje svetlejša talna obloga. Takšna kombinacija pogosto pride do izraza v večjih prostorih, kjer lahko kontrast med elementi poudari arhitekturo prostora.

    Na katere lastnosti talnih oblog je treba paziti pri prenovi?

    Pri izbiri talnih oblog sta poleg videza pomembni tudi njihova trpežnost in odpornost pri vsakodnevni uporabi. Poleg tega kakovostne talne površine omogočajo enostavno vzdrževanje, dobro prenašajo obremenitve in prispevajo k udobju bivanja. V kombinaciji z ustrezno izbranimi vrati tako ustvarjajo funkcionalen in estetsko usklajen dom.

    Več informacij o izdelkih in hišni sejemski ponudbi je na voljo na spletni strani Lip Bled.

    Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

    Novice  |  Slovenija
