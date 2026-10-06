Zakaj nekateri izvidi v zVEM niso takoj vidni? NIJZ pojasnjuje

Odprete aplikacijo zVEM in med izvidi iščete tistega, ki ste ga pričakovali. A ga ni. Morda je sicer naveden med dokumenti, vendar ga ne morete odpreti in prebrati. Zakaj nekaterih izvidov torej ne vidimo takoj in kaj lahko v takem primeru storimo? Gre namreč za posebne vrste izvidov, pri katerih je po strokovnih priporočilih potrebna celostna interpretacija in pojasnilo zdravnika. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pojasnjujejo, da je pri takšnih izvidih določena 30-dnevna zadržanost. Pacient jih tako ne more videti takoj, temveč postanejo po izteku tega roka samodejno dostopni. A kateri izvidi so to? Mednje sodijo nekateri izvidi medicinske biokemije, mikrobiološki izvidi, izvidi histopatoloških preiskav, presejalnega testiranja novorojencev, genetskih preiskav in ...