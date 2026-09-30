Zakaj otroci Brada Pitta opuščajo njegov priimek?

Zahara Marley, 21-letna hči hollywoodskih igralcev Angeline Jolie in Brada Pitta, je uradno opustila očetov priimek. Rodila se je v Etiopiji, Angelina Jolie pa jo je posvojila, ko je bila stara približno šest mesecev, kasneje jo je posvojil tudi Brad Pitt. Po odločitvi sodišča v Los Angelesu je njeno pravno ime zdaj Zahara Marley Jolie. Sodišče v Los Angelesu je odobrilo njeno zahtevo za spremembo imena. Kot izhaja iz sodnih dokumentov, je 21-letnica vlogo vložila junija, sodnica pa je zahtevo 28. septembra odobrila brez zabeleženih ugovorov, piše USA Today. Zahara je materin priimek uporabljala že pred uradno spremembo. Leta 2023 se je kot Zahara Marley Jolie predstavila ob pridružitvi študentskemu združenju na univerzi Spelman. Tretji otrok, ki je opustil Pittov priimek Zahara je ...