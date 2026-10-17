Zakaj sibirski laboratorij preučuje kugo, če je ozdravljiva z antibiotiki?

Rusija je pred tednom dni v zvezi z umrlo 28-letno Darjo Šipilovo, ki je delala v laboratoriju sibirskega in daljnevzhodnega inštituta za boj proti kugi v Irkutsku in naj bi umrla zaradi pljučnice neznanega izvora, sporočila, da se je spremljanje stikov pokojnice končalo, da v skoraj 5000 vzorcih niso odkrili nobenih nevarnih povzročiteljev bolezni. Kljub pozivom in pritiskom Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Združenih držav Amerike pa ruske oblasti niso dokončno potrdile, ali je smrt morda povzročila kuga. Navedli so, da je bila ustrezno cepljena in da v njenem telesu niso našli mikroorganizmov, povezanih z njenim delom. Zakaj sploh obstaja laboratorij za proučevanje bakterije kuge in zakaj je bil primer deležen tolikšne pozornosti Svetovne zdravstvene organizacije, čeprav je ...