Zakaj slovenski vlaki vozijo po levi

Če bi železniški promet urejali po cestnih pravilih, bi se marsikateri vlak znašel na napačni strani. Avtomobili pri nas že stoletje vozijo po desni, vlaki na večini dvotirnih prog pa še vedno po levi. Kot da bi železnica vztrajala pri svojih pravilih, ne glede na spremembe v svetu okoli nje. Razlog za to nenavadno razliko sega skoraj dvesto let v preteklost, v čase prvih parnih lokomotiv, britanskih inženirjev in avstrijske monarhije. Kot pojasnjuje Mladen Bogić, nekdanji ravnatelj Železniškega muzeja in eden največjih poznavalcev železniške zgodovine pri nas, smo levosmerni železniški promet podedovali predvsem zaradi britanskega vpliva na razvoj železnic v nekdanji Avstriji. Železniških navad pa se je precej težje znebiti, kot se morda zdi. Vse se je začelo pri Angležih V tridesetih ...