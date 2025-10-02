Zakaj so že v soboto zaprli vhod na Oktoberfest?

Po včerajšnji grožnji z bombo je festival piva Oktoberfest v središču Münchna ponovno odprt, a ta preplah ni bil edini, povezan z enim najbolj množičnih dogodkov v Nemčiji, ki ga vsako leto obišče več milijonov ljudi. Že pred dvema dnevoma je nemški Deutsche Welle poročal o težavah pri nadzoru množice.

V soboto so namreč za približno 30 minut zaprli vhode na festivalsko prizorišče. Kot je poročal omenjeni medij, so obiskovalce po zvočniku pozvali, da naj zapustijo festival, pri čemer niso navedli nobene razlage, kar je menda povzročilo precejšnjo zmedo.

Obiskovalci, ki so se oglasili na družbenih omrežjih, so poročali, da so bili ujeti v gneči. »Bili smo blizu množične panike,« je na instagramu zapisala obiskovalka in dodala, da se boji, da jo bodo podrli in poteptali. Druga je situacijo opisala kot »izjemno nevarno«, saj so ljudje menda kričali.

Tudi sicer so obiskovalci po poročanju Deutsche Welle poročali o ozkih grlih na festivalu, ki se je začel 20. septembra in se bo končal v nedeljo. Tudi posnetki na družbenih omrežjih kažejo, da je bila gneča tolikšna, da se niti premakniti niso mogli. Ozka grla nastajajo v času izmen; stojnice namreč delujejo v dveh izmenah, dnevni in večerni. Prva se začne dopoldne, drugi popoldne, ko je tudi najhuje. Po besedah ​​​​tiskovne predstavnice mesta München je bilo prav v soboto okoli 17. ure na festivalskem prizorišču približno 300.000 obiskovalcev. Zato so občasno zaprli vhode, dokler obiskovalci, ki so že bili na prizorišču, niso našli svojih mest v šotorih.

Množice, ki se zgrnjajo na prizorišče. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Tudi vlaki podzemne železnice, ki so prihajali iz središča mesta, se med zaprtjem niso ustavljali na postaji Theresienwiese, policija pa je na družbenih omrežjih objavila: »Prosimo, da se v tem času izogibate obisku Oktoberfesta.«

Župan mesta Dieter Reiter se je pozneje zaradi težav opravičil, organizatorji pa so napovedali nov varnostni načrt za spremljanje množic. Tudi direktor festivala Christian Scharpf je priznal, da so naredili napako, ker ljudem niso pojasnili, zakaj so zaprli vrata, ter zagotovil, da bodo poskrbeli, da se napaka ne bo ponovila.

Dogodek je morda nenavaden, a ne brez primere, je pojasnila tiskovna predstavnica Münchena, tudi v preteklosti so morali zaradi prevelike gneče že večkrat začasno zapreti vhode na prizorišče. Kljub temu organizatorji ocenjujejo, da bo letošnji obisk Oktoberfesta nekoliko slabši kot lani, ko so našteli 6,7 milijona gostov. Do prejšnje nedelje jih je bilo 3,5 milijona, lani v tem času 3,6 milijona.

Tudi poraba piva je menda manjša, kar pa niti ni tako nenavadno, saj stane litrski vrček med 14,50 in 15,80 evra. Po drugi strani je bila, kot še poroča Deutsche Welle, na nekaterih stojnicah razprodana voda. Organizatorji menijo, da je to posledica toplega vremena, saj so temperature konec tedna festivala dosegle 30,7 stopinje Celzija, kar je največ od začetka beleženja meritev leta 1879.

Kot poroča münchenska policija, je tudi več kaznivih dejanj; letos so do konca minulega tedna dobili že 414 prijav – lani v enakem obdobju 317.